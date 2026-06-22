Sénégal: Mondial 2026 - Le 12e Gaïndé local met l'ambiance à l'entraînement des Lions avant la Norvège

Les Lions du Sénégal ont effectué, samedi, leur séance d'entraînement du jour dans une ambiance festive et bon enfant, au rythme des tam-tams du 12e Gaïndé local, venu encourager l'équipe nationale à deux jours de son match contre la Norvège.

Le Sénégal affronte la Norvège dans la nuit de lundi à mardi au MetLife Stadium, dans l'État du New Jersey.

Sous les encouragements des supporters sénégalais, les joueurs ont travaillé dans la bonne humeur, multipliant les exercices et les efforts tout en se chahutant.

Cette mobilisation des supporters offre un avant-goût de l'ambiance qui devrait prévaloir dans les tribunes lors de la rencontre face aux Norvégiens, comptant pour la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.

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L'ensemble des joueurs convoqués a pris part à la séance dirigée par le staff technique.

Les battements de tam-tam du 12e Gaïndé local ont accompagné les différentes séquences des quinze premières minutes de l'entraînement, renforçant la communion entre les Lions et leurs supporters.

"Nous sommes venus accompagner les Lions lors de leur séance d'entraînement. Nous sommes fiers d'être ici avec eux. Nous sommes des Sénégalais nés aux États-Unis, recevoir notre équipe nationale est une immense joie", a déclaré Mamadou Dogo, membre du 12e Gaïndé local, après avoir longuement animé la séance au rythme de son tam-tam.

De son côté, Mohamed a invité ses compatriotes à venir nombreux soutenir le Sénégal contre la Norvège.

Les Lions poursuivront leur préparation dans les prochaines heures avant d'affronter la Norvège avec l'ambition de réaliser un résultat positif dans la course à la qualification.