Sénégal: Pape Sarr appelle les Lions à la sérénité et à la concentration avant la Norvège

L'ancien international sénégalais Pape Sarr a appelé les Lions à faire preuve de sérénité, de concentration et de détermination avant leur rencontre contre la Norvège, estimant que l'équipe possède toutes les ressources nécessaires pour se relever après son revers subi d'entrée face à la France.

Présent à la deuxième séance d'entraînement des Lions au Miller Family Soccer Complex de New Brunswick, dans l'État du New Jersey, l'ancien milieu de terrain est revenu sur la défaite concédée face à la France (1-3) lors de l'entrée en lice du Sénégal à la Coupe du monde.

"En première mi-temps, je trouve qu'on a fait un bon match. C'est dommage qu'en deuxième mi-temps, on se soit laissé aller. Mais c'est comme ça, c'est le football. Maintenant, il faut tout oublier et penser au prochain match", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la presse.

Le père du défenseur sénégalais Mamadou Sarr a insisté sur la nécessité d'aborder le prochain rendez-vous avec "beaucoup de sérénité et beaucoup de concentration". Il s'est également montré confiant quant à la capacité du staff technique à préparer l'équipe dans les meilleures conditions.

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Quart de finaliste de la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud, Pape Sarr a aussi évoqué ses relations avec le sélectionneur Pape Thiaw, avec lequel il partage les souvenirs de la génération sénégalaise de 2002.

Selon lui, leurs échanges portent davantage sur des discussions fraternelles que sur les aspects tactiques.

"De temps en temps, on s'appelle, on se taquine un peu. Mais on ne parle pas souvent de tactique parce que ça, c'est son domaine. Je lui laisse ça. En tant que grand frère, on discute beaucoup", a expliqué l'ancien international, également finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2002 au Mali.

Revenant sur la prestation du milieu de terrain sénégalais contre la France, il s'est dit satisfait du rendement affiché par les joueurs de ce secteur, notamment Papé Guèye, Gana Guèye et Habib Diarra.

"On a un bon milieu de terrain. Ils ont bien commencé. Maintenant, il faut juste être confiants et continuer à travailler", a-t-il déclaré.

Pour Pape Sarr, la clé de la réussite réside désormais dans une détermination sans faille.

Il a rappelé que le rôle des milieux de terrain exige un engagement constant dans les duels ainsi qu'une capacité à alimenter efficacement les attaquants afin de permettre à l'équipe de rebondir face à la Norvège.