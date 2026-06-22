Sénégal: Érection de la gare mulimodale de Sébikotane - Une vieille revendication populaire satisfaite

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement procédé au lancement des travaux de la gare de Sébikotane et de la passerelle de Sébikotane. Selon lui, cet acte vise à corriger ce manquement avant la mise en circulation de la phase 2 du Ter.

RUFISQUE - Sébikotane obtient gain de cause. Une gare, la 15e du Ter, sortira bientôt de terre. «Quand les populations de Sébikotane avaient constaté que le Ter n'allait pas desservir leur localité, elles avaient formulé, de façon pacifique, le souhait d'en disposer. Nous avons entendu ; la réponse est aujourd'hui matérialisée par le lancement officiel des travaux », a lancé le président de la République à l'endroit des populations de Sébikotane venues nombreuses l'accueillir, le samedi passé.

Selon Bassirou Diomaye Faye, l'érection de cette gare traduit la volonté de rectifier ce manquement et d'assurer pleinement l'équité territoriale. Alors que la phase 2 du Ter est quasiment bouclée et que sa mise en service est attendue au mois de septembre de cette année, le président de la République a donné les raisons relatives au retard du lancement des travaux de la gare de Sébikotane.

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« Nous avions des problèmes de dimensionnement dans plusieurs projets. Le plus important est qu'avant le prolongement du Ter, nous nous trouvons dans un contexte favorable pour corriger l'absence de gare », explique-t-il.

Revenant sur l'importance de cette infrastructure, le président estime que l'impact dépasse l'érection d'un bâtiment ou encore le nombre de trains qui vont desservir cette gare. « L'impact va être mesuré à travers le renforcement de la mobilité pour les usagers et aussi les retombées issues des activités de ces derniers pour les populations de Sébikotane et des environs », déclare-t-il.

Par ailleurs, le président de la République a instruit les services concernés, notamment la Senter, d'accélérer et de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place une halte provisoire avant l'achèvement de l'ouvrage de la gare. Il a tenu, en outre, à avoir une pensée pour les personnes expropriées dans le cadre de la réalisation de cette seconde phase du Ter, qui constitue un projet d'utilité publique.

Une expertise 100% locale

Conçue pour être une gare de nouvelle génération au service des territoires, celle de Sébikotane sera bâtie sur une superficie de 1,2 hectare. Selon le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Bakary Séga Bathily, cet ouvrage constitue l'infrastructure majeure de la phase 2 du Ter reliant Diamniadio à l'Aibd.

Cette gare multimodale disposera, entre autres, d'un bâtiment voyageurs d'une superficie de 1.358 m², de capacités de stationnement (82 places destinées aux visiteurs et 17 réservées au personnel) ainsi que de l'intégration d'une véritable gare routière comprenant une aire de bus de 1.474 m². Outre ces espaces de stationnement, la gare offrira, d'après le directeur général de l'Apix, trois espaces commerciaux totalisant près de 190 m², un poste de gendarmerie intégré au complexe ferroviaire ainsi que des locaux techniques.

La réalisation de cette infrastructure est entièrement confiée à des entreprises sénégalaises à la suite d'un appel d'offres, avec le cabinet Worofila pour la conception architecturale et Sertem pour la construction, mobilisant une main-d'oeuvre locale. Elle a été financée, selon le directeur général de l'Apix, grâce à l'utilisation de reliquats mobilisés à travers l'ingénierie contractuelle avec les partenaires.

L'ouvrage prend également en compte les exigences environnementales. Selon Bakary Séga Bathily, la gare sera construite à partir de briques en terre cuite, un matériau disponible localement et présentant des avantages environnementaux avérés. De plus, il indique que plus de 4.100 m² d'espaces verts seront aménagés autour de la gare, avec la plantation de 165 arbres.