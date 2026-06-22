Congo-Kinshasa: Une maladie inconnue fait 14 morts en 2 semaines dans le territoire de Bulungu

22 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En deux semaines seulement, quatorze personnes sont mortes à la suite d'une maladie d'origine inconnue qui sévit dans plusieurs villages du secteur Nkara dans le territoire de Bulungu (Kwilu). C'est ce qu'a indiqué dimanche 21 juin 2026 le député national Jacques Ilunga Hopeny, citant le médecin directeur du centre de santé de référence de Mutoy.

Cette situation crée une grande panique au sein de la population locale, occasionnant le déplacement massif des familles vers le territoire voisin d'Idiofa et ses environs.

Face à cette situation, Jacques Ilunga appelle les autorités gouvernementales, notamment le ministre de la Santé, à prendre des dispositions nécessaires pour envoyer les équipes sur terrain en vue de prélever des échantillons pour mener des analyses biomédicales: /sites/default/files/2026-06/01_220626-p-f-bandundumaladieinconnue14mortsddans_desvillages-00web.mp3

Le ministre honoraire de la santé du Kwilu, Dr Bena Mutuy, a confirmé l'information, évoquant, lui, une vingtaine de morts déjà enregistrés.

Radio Okapi a tenté de joindre le médecin chef de zone de santé de Bulungu, sans succès.

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