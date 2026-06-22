Tunisie: Élimination de l'équipe tunisienne du mondial 2026 - Le renard n'a pas pu sauver l'aigle

Balayée par la Suède lors de son entrée en lice, la Tunisie n'a pas réussi à se relancer face au Japon (0-4), pour le 1 000e match de la Coupe du monde, dans la nuit de samedi à dimanche.

L'électrochoc attendu n'a finalement pas eu lieu. Après la défaite face à la Suède (5-1) et le départ de son sélectionneur, Sabri Lamouchi, la Tunisie espérait que l'arrivée de Hervé Renard apporterait une nouvelle dynamique à l'équipe. En effet, recruté dans l'urgence après un début de tournoi catastrophique, le technicien français apparaissait davantage comme un entraîneur de transition, chargé d'éteindre l'incendie. Le défi était donc immense.

Une équipe fragilisée mentalement, des tensions internes persistantes et une défense en grande difficulté, avec dix buts encaissés lors des deux dernières rencontres. La première réponse était donc attendue dans la nuit de samedi à dimanche face au Japon, dans un match décisif pour des Aigles de Carthage presqu'au bord de l'élimination.

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Malheureusement, « le pompier » de service n'a pas pu sauver les meubles dans cette rencontre qui a rapidement tourné au cauchemar pour ses joueurs. L'effet Hervé Renard n'aura donc pas eu lieu. Après la gifle reçue par la Suède en ouverture de la Coupe du monde (5-1), la Tunisie a tendu l'autre joue aux Japonais, le dimanche matin, qui n'en demandaient pas mieux !

Résultat : une défaite 4-0 et des espoirs de rallier les seizièmes de finale, définitivement douchés. En fait, la sélection tunisienne n'est pas au bout de ses peines. Bonne dernière de son groupe avec aucun point au compteur, elle compte une différence de but de -8 avec neuf buts encaissés et un seul inscrit en deux rencontres. Et quand on sait qu'elle affronte les Pays-Bas, lors du troisième match de groupe, il y a de quoi s'inquiéter.

L'Eléphant s'est cassé une défense

En cas de défaite, et peu importe le score, les Aigles de Carthage réaliseraient leur pire performance en Coupe du monde. Avant ce Mondial 2026, la Tunisie avait participé à six Mondiaux. Et bien qu'elle n'ait jamais dépassé les phases de groupes, elle a toujours terminé avec au moins un point.

En 2022, elle avait d'ailleurs égalé son meilleur résultat avec une victoire, un nul et une défaite, comme en 1978. Quant à la Côte d'Ivoire, elle peut nourrir des regrets. En effet, après une prestation solide, l'Eléphant s'est cassé une défense en toute fin de match face aux Allemands, sur un joli but de Deniz Undav, samedi (1-2). Mais contrairement à la Tunisie, la sélection ivoirienne n'est pas en péril.

Car, même si elle a manqué une occasion historique de battre la grande Allemagne, avec 3 points au compteur, et une différence de buts neutre, elle sera largement favorie lors de la troisième journée contre Curaçao (qui a sombré 7-1 face à l'Allemagne). L'aventure continue donc pour les Hommes de Emerse Faé qui, face au petit poucet de leur poule, le jeudi prochain, devront jouer pour leur histoire. Car, jamais en quatre participations à la Coupe du monde, la Côte d'Ivoire n'a dépassé le premier tour.