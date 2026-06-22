Sénégal: « Dépense» de Coumba Gawlo Seck - La résurrection virale d'un classique d'« Aldiana »

La chanson « Dépense » de Coumba Gawlo connaît depuis quelques semaines une circulation massive sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Ce regain d'intérêt, porté par des usages viraux et des contenus de courte durée, remet en circulation l'album «Aldiana », produit par Syllart Productions en 1995. L'opus, longtemps inscrit dans la mémoire du mbalax classique, retrouve aujourd'hui une nouvelle audience, bien plus jeune, qui le découvre à travers les dynamiques numériques plutôt que les circuits traditionnels de diffusion.

Sorti en 1995 dans un contexte où le mbalax sénégalais se structure autour de grandes figures féminines et masculines, « Aldiana » s'impose comme un projet dense et ambitieux. Coumba Gawlo y affirme une identité vocale forte, portée par une écriture musicale qui oscille entre tradition griotte, orchestration moderne et influences afro-internationales.

L'album comprend douze titres dont « Aldiana », « Sey », « Dépense », « Yo Male », « Waxkat bi », « Dewenety », « Dieuf », « Djirim », « Miniyamba», « Dagote », « Kor Dior » et « Sama xol », formant un ensemble cohérent où tous les morceaux explorent une facette du vécu social, sentimental ou spirituel. La singularité de ce projet tient aussi à la densité de ses collaborations.

Coumba Gawlo y est accompagnée par Valérie Belinga sur les parties vocales, tandis que Thione Seck intervient comme compositeur et participe aux choeurs, notamment sur le titre « Sey », apportant une texture vocale supplémentaire et un ancrage profond dans la tradition musicale sénégalaise. Mar Seck figure également parmi les compositeurs, renforçant la dimension collective et intergénérationnelle du projet. Sur le plan musical, l'album doit une partie de sa modernité à la direction artistique et aux arrangements de Manu Lima, dont la signature se retrouve dans la structure rythmique et l'ouverture harmonique du disque.

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Kabou Gueye contribue également aux arrangements et à la composition, consolidant l'équilibre entre ancrage local et esthétique internationale. L'instrumentation, particulièrement riche, mobilise des musiciens de haut niveau : Kako à la trompette, Alex Perdigon au trombone, Patrick Bourgoin à la flûte soprano et à la scie musicale, ainsi que Pape Ndiaye aux percussions, élément central de la pulsation mbalax.

L'ensemble produit une architecture sonore hybride, à la fois festive, sophistiquée et fortement narrative. Dans ce cadre, « Dépense » occupe une place particulière. Le morceau aborde frontalement les tensions liées à l'argent, aux obligations sociales, conjugales et aux charges quotidiennes.

Aspect discursif de « Dépense »

Cette thématique, déjà fortement ancrée dans les réalités des années 1990, trouve aujourd'hui une résonance renouvelée. La chanson revient ainsi dans un contexte économique marqué par des pressions similaires, ce qui explique, en partie, sa réappropriation par les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux.

Le morceau est perçu comme un commentaire toujours pertinent sur les réalités contemporaines. Le mécanisme de cette résurgence repose essentiellement sur les logiques propres aux plateformes numériques. Sur TikTok et Instagram, ce sont les extraits courts, les refrains ou les passages rythmiques forts qui circulent, souvent détachés de leur contexte initial.

Ces fragments sont ensuite réintégrés dans des vidéos humoristiques, des scènes du quotidien ou des contenus nostalgiques, créant une nouvelle forme de réception musicale. Le morceau se dresse alors en un matériau culturel modulable, susceptible d'être réinterprété en permanence. Ce phénomène dépasse le seul cas de Coumba Gawlo.

Il s'inscrit dans une tendance plus large de revalorisation des archives musicales sénégalaises, où des titres comme ceux de Kiné Lam ou d'Aby Ngana Diop ont déjà connu des résurgences similaires. Dans ces cas, la viralité dépend de la capacité des oeuvres à s'adapter aux formats courts et aux usages créatifs des plateformes. Ce retour de « Dépense » met ainsi en évidence une transformation profonde de la circulation musicale.

Les oeuvres ne disparaissent plus avec le temps, elles entrent dans des cycles de visibilité intermittente, réactivées par des communautés numériques qui en redéfinissent les usages. « Aldiana », dans son ensemble, se retrouve alors reconfiguré comme un réservoir de contenus culturels. Ce mouvement confirme enfin la place durable de Coumba Gawlo dans le paysage musical sénégalais.

Au-delà de la nostalgie, c'est la persistance de la valeur artistique et sociale de ses oeuvres qui explique leur retour. « Dépense », en redevenant visible, rappelle la continuité des préoccupations sociales dans la musique sénégalaise et la capacité du mbalax à traverser les générations sans perdre sa pertinence.