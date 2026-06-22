Ile Maurice: La police traque un suspect filmé par les caméras

La police de Goodlands a ouvert une enquête pour meurtre après la découverte du corps sans vie de Soobhowtee Jugessur, née Arnachellum, âgée de 63 ans, à son domicile à Petit-Raffray, dans la soirée du vendredi 19 juin. Les enquêteurs sont désormais à la recherche d'un suspect aperçu sur des images de caméras de surveillance.

L'alerte a été donnée à 21 h 25 par la nièce de la victime, âgée de 35 ans. En arrivant sur place, les policiers ont retrouvé la sexagénaire, qui travaillait comme ouvrière à Denim de l'Île, allongée au sol dans sa chambre. Selon les premières constatations, elle était face contre terre, la tête reposant sur un oreiller. La chambre était en désordre. Un morceau de son sari a été retrouvé autour de son cou tandis qu'une serviette jaune se trouvait à proximité.

Le décès a été constaté par un médecin du SAMU. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN, où une autopsie pratiquée hier a conclu à une asphyxie par suffocation.

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La nièce de la victime déclare qu'elle avait quitté son domicile à 6 h 30 pour se rendre au travail. Dans la soirée, vers 20 h 30, après son retour d'un dîner chez sa mère à PetitRaffray, elle a remarqué que sa tante était introuvable. Elle a alors utilisé une clé de secours pour entrer dans la maison avant de faire la macabre découverte.

Les images des caméras de surveillance installées dans la maison ont été visionnées par les enquêteurs. Elles montreraient un homme non identifié discutant avec la victime. Selon des proches, l'individu aurait pris soin de dissimuler son visage à plusieurs reprises lorsqu'il passait devant les caméras.

Les images comme seule piste

Kunal, le neveu de la victime, encore sous le choc, affirme que la famille espère que les images de surveillance permettront de retrouver rapidement le suspect. «Ceux qui ont des caméras de surveillance peuvent nous aider à visionner leurs images afin de retracer l'itinéraire qu'il a emprunté», explique-t-il. L'endroit n'étant pas couvert par les caméras Safe City, les enquêteurs comptent notamment sur des enregistrements privés pour faire avancer leurs recherches.

Selon le neveu, Soobhowtee Jugessur était une personne tranquille et sans histoire. «Nous voulons la justice pour elle», confie-t-il, la voix remplie d'émotion.

D'après des sources proches de l'enquête, la police soupçonne qu'un travailleur étranger pourrait être impliqué dans cette affaire. Les hommes de la Criminal Investigation Division de Goodlands et de la Divisional Crime Intelligence Unit de la Northern Division sont sur le terrain afin de retracer le suspect. Plusieurs endroits fréquentés par des travailleurs étrangers sont surveillés pour remonter sa piste.

La victime vivait seule au rez-de-chaussée de la maison, tandis que sa nièce occupait le premier étage. La scène a été sécurisée par la police pour les besoins de l'enquête.