Ile Maurice: Infrastructures publiques - Dynamiser et diversifier les investissements stratégiques

Diverses mesures visent à diversifier l'économie et à dynamiser les investissements dans les infrastructures publiques. Une zone économique spéciale (ZES) de haute technologie est en création sur 83 arpents de terrain à Côte-d'Or, à la suite du Sommet sur l'intelligence artificielle (IA) de New Delhi.

Les travaux d'infrastructure de la ZES sont presque terminés et un programme d'incitations est prévu pour attirer des investissements importants dans l'IA, le numérique et l'industrie manufacturière de pointe. Le gouvernement ambitionne de doubler les exportations, les faisant passer de 1,5 milliard de dollars à 3 milliards de dollars d'ici cinq ans.

Les investissements dans les infrastructures stratégiques comprennent le projet de terminal à conteneurs de l'île, d'une valeur d'un milliard de dollars, destiné à moderniser le port dans le cadre d'un accord intergouvernemental avec l'Inde, ainsi que l'octroi d'une seconde licence à un opérateur international par la Mauritius Ports Authority (MPA).

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Des projets stratégiques d'une valeur totale de Rs 7 milliards sont déjà en cours de réalisation par la Mauritius Ports Authority et la Cargo Handling Corporation. Par ailleurs, un nouveau projet adjacent au terminal de croisière est à l'étude. Ce projet vise la régénération urbaine dans divers secteurs, notamment le logement, le tourisme, le commerce et la finance numérique.

Un budget total de Rs 2,7 milliards est alloué à l'agrandissement et la modernisation de l'aéroport, avec un système numérique de contrôle des frontières afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité. Pour une meilleure connectivité, Rs 2 milliards seront investies dans le projet d'autoroute M4 reliant Forbach à l'aéroport, favorisant ainsi le développement économique des villages environnants.

Afin d'améliorer la mise en oeuvre des infrastructures de drainage, l'Unité nationale de développement donnera la priorité aux projets recommandés par la Land Drainage Authority (LDA), en veillant à leur exécution et leur coordination dans les délais impartis. Par ailleurs, des amendements à la loi sur la LDA permettront de fixer les tarifs des services.