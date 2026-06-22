Ile Maurice: Argent enterré à Flic-en-Flac - La piste d'une «garde-trésor» de la drogue

A-t-elle joué le rôle de «garde-trésor» pour un réseau de trafic de drogue ? C'est la question à laquelle tentent de répondre les enquêteurs après la découverte d'environ Rs 3 millions enterrées dans la cour d'un appartement à Flic-en-Flac.

Dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, les officiers de la Financial Crimes Commission (FCC) s'intéressent au rôle qu'aurait pu jouer Narvada Bukhory Vadachallum, 47 ans, désormais au coeur du dossier.

Cette découverte relance les interrogations sur les circuits financiers du trafic de stupéfiants à Maurice. Les enquêteurs soupçonnent que l'argent retrouvé pourrait être lié à des activités illicites, même si l'origine exacte des fonds reste encore à établir.

Narvada Bukhory Vadachallum a été présentée hier devant la Bail and Remand Court pour sa charge provisoire. Elle devra comparaître à nouveau demain devant la cour de Bambous, où sa demande de remise en liberté sous caution sera examinée.

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Selon les informations recueillies par la FCC, l'intervention fait suite à des renseignements et à des analyses préalables ayant conduit les enquêteurs à cibler ce logement, soupçonné d'abriter des éléments liés à des opérations financières suspectes. Mobilisant des équipes spécialisées dans la recherche d'actifs dissimulés, les officiers ont procédé à une fouille méthodique des lieux et de leurs abords.

C'est à l'extérieur du bâtiment que la découverte s'est révélée la plus significative : plusieurs sacs en plastique, soigneusement dissimulés sous terre. Après excavation et ouverture en présence des autorités compétentes, les sacs se sont révélés contenir d'importantes liasses de billets de banque, pour un montant total estimé à environ Rs 3 millions. La somme a été saisie et placée sous scellés.

Un profil qui interpelle

Narvada Bukhory Vadachallum a été arrêtée sur la base de l'article 3(1) de la FCC Act, qui sanctionne le blanchiment d'argent. Son profil n'est pas inconnu des autorités : elle avait, par le passé, fait l'objet d'un dossier de l'Anti-Drug and Smuggling Unit, dans une affaire liée aux stupéfiants.

C'est ce passé, combiné aux circonstances de la découverte, qui alimente l'hypothèse centrale des enquêteurs : la suspecte pourrait avoir joué le rôle de «garde-trésor» - personne chargée de conserver et dissimuler des fonds - pour le compte d'un réseau de trafiquants de drogue. La FCC se garde toutefois d'affirmer ce lien à ce stade.

Les enquêteurs n'excluent pas que Narvada Bukhory Vadachallum ne soit qu'un rouage parmi d'autres. Selon les éléments rapportés, plusieurs membres de sa famille seraient également dans le viseur des autorités, et d'autres arrestations seraient envisagées dès demain signe que l'enquête pourrait dévoiler un réseau plus étendu que prévu.

La FCC poursuit ses vérifications, notamment l'examen des billets saisis, les analyses bancaires et les recoupements de données financières, afin de déterminer si les fonds proviennent d'activités illicites, de transferts non déclarés ou d'un mécanisme de blanchiment plus structuré. Le rôle exact de la suspecte ainsi que ses éventuelles connexions avec d'autres individus ou réseaux financiers, restent à établir. L'enquête, encore à un stade préliminaire, se poursuit.