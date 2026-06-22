Ile Maurice: Des formations en cohérence avec le marché du travail

Le gouvernement a présenté des mesures sur la formation professionnelle qui sont en adéquation avec les besoins du marché du travail. L'encadrement des formateurs sera renforcé à travers un programme visant à combler les lacunes en matière de compétences.

La législation encadrant la Mauritius Qualifications Authority (MQA) sera amendée afin de rendre obligatoire l'enregistrement de tous les formateurs intervenant dans l'enseignement technique, la formation professionnelle et le développement des compétences. Cet enregistrement prendra en compte les qualifications, les compétences pédagogiques ainsi que l'expérience industrielle des formateurs.

Les micro-certifications seront intégrées au National Qualifications Framework afin de favoriser des parcours de montée en compétences plus rapides et mieux adaptés aux exigences du marché de l'emploi. La MQA mettra également en place une plateforme d'interface des compétences destinée à faciliter la collaboration entre employeurs, prestataires de formation et pouvoirs publics dans les secteurs prioritaires. Elle sera aussi chargée de réaliser des études sectorielles et nationales pour identifier les besoins en compétences.

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Sur le plan des aides financières, les allocations mensuelles des programmes de formation seront revues à la hausse. Dans le cadre du National Skills Development Programme, l'allocation passera de Rs 8 000 à Rs 10 000 pour les stagiaires sans emploi suivant une formation jusqu'au niveau diplôme. Le programme Training for Employment verra son aide financière maximale portée de Rs 100 000 à Rs 120 000, tandis que l'allocation mensuelle augmentera de Rs 10 000 à Rs 12 000.

**Govindah Chinapiel, Managing Director de Valdus et expert en ressources humaines : «Une économie doit produire du travail, de la valeur et des opportunités»

«Ce budget investit dans les compétences des Mauriciens, mais il manque le lien essentiel avec l'emploi concret. Former sans créer d'emplois risque un décalage économique. Le gouvernement pose des bases solides avec la formation en intelligence artificielle pour 50 000 personnes, les micro-certifications et la MQA. La plateforme d'intelligence des compétences sous le HRDC renforce la coordination entre État, employeurs et organismes de formation. Il existe des contradictions entre la baisse du chômage et le recours à la main-d'oeuvre étrangère, pouvant exercer une pression sur les salaires. Le congé maternité de 12 mois peut aussi désavantager les PME et les femmes à l'embauche. Il faut un meilleur pilotage du HRDC, des objectifs d'insertion mesurables et un lien direct entre formation et création d'emplois. Une économie doit produire du travail, de la valeur et des opportunités.»