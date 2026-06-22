Afrique: Groupe F - Le Japon écrase la Tunisie et file vers les seizièmes de finale (4-0)

Hervé Renard n'a pas pu inverser le cours des choses. Appelé en urgence après la destitution de Sabri Lamouchi à la suite de la lourde défaite contre la Suède (5-1), le technicien français a vécu une nuit cauchemardesque à Monterrey.

La Tunisie s'est inclinée (4-0) face à un Japon supérieur de bout en bout, et quitte la compétition par la petite porte.

Les Aigles de Carthage ont été cueillis à froid dès la 4e minute. Sur un centre en puissance de Nakamura côté gauche, Daichi Kamada a surgi au premier poteau pour ouvrir le score (1-0). La Tunisie, inoffensive et peu inspirée avec le ballon, n'a jamais réussi à réagir. Juste après la demi-heure de jeu, Ayase Ueda a doublé la mise d'une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface, placée au poteau opposé pour tromper Dahmen (31e, 2-0).

Renard a procédé à des changements tactiques à la pause, faisant notamment entrer l'ancien Parisien Ismaël Gharbi. Mais les Samouraïs Bleus ont continué de faire la loi. La seule occasion tunisienne notable a été une tentative de Mejbri, incapable de reprendre un centre de Tounekti au second poteau (50e).

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La sentence est tombée à la 69e minute. Profitant d'un excellent ballon piqué en profondeur d'Ueda, Junya Ito est parti dans le dos de la défense et a remporté son face-à-face avec le gardien tunisien pour plier définitivement la rencontre (3-0). Ueda a ensuite corsé l'addition d'une tête lobée sur centre de Sano (84e, 4-0), achevant une démonstration collective japonaise.

Le Japon, qui avait arraché un nul spectaculaire contre les Pays-Bas (2-2) lors du premier match, confirme sa montée en puissance et se rapproche des seizièmes de finale. Les Samouraïs Bleus n'ont encaissé aucun but en seconde période lors de leurs deux premiers matches et affichent une solidité défensive rassurante.

Pour la Tunisie, c'est une élimination sèche et sans appel. Deux défaites, sept buts encaissés, aucun marqué -- le bilan est lourd. La mission de sauvetage confiée à Renard a tourné court. Les Aigles de Carthage rentrent chez eux sans avoir pesé sur la compétition.