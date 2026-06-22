Ile Maurice: Saisie de 3,2 kg de drogues valant Rs 4,8 millions

21 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une opération conjointe d'envergure a permis, hier soir, l'interception du porte-conteneurs MSC VIGO, à 10 milles nautiques au large de Flic-en-Flac. Le navire, en provenance d'Afrique du Sud après une escale à Durban et en route pour l'Inde, a été pris d'assaut alors qu'il évoluait encore en eaux internationales, à la lisière des eaux territoriales mauriciennes.

L'abordage a mobilisé l'élite des forces de sécurité de l'île : l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) pour la coordination tactique, la section anti-narcotiques des MRA Customs et les commandos MARCOS de la National Coast Guard, chargés de neutraliser le navire en milieu hostile. Intercepter un bâtiment de cette taille, de nuit, exigeait une logistique sans faille.

Au terme de fouilles minutieuses, près de 3,2 kg de substances suspectées d'être des drogues dangereuses ont été découvertes dans la structure du navire. Leur valeur marchande est estimée à environ Rs 4,8 millions, bien que leur nature exacte reste à confirmer : des prélèvements ont été envoyés en laboratoire pour analyse. Le MSC VIGO, désormais escorté vers une zone sécurisée du port, fait l'objet d'une fouille approfondie.

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L'équipage est interrogé par les enquêteurs de l'ADSU, qui tenteront de déterminer si Maurice n'était qu'un point de transit avant l'Inde ou la destination finale de cette cargaison.

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