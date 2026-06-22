Ile Maurice: Une réforme axée sur la sécurité, le solaire et le digital

Deux initiatives pour moderniser les transports publics et simplifier la possession d'un véhicule. L'objectif : rendre les déplacements plus sûrs, plus propres et plus faciles, tout en réduisant les formalités administratives et en dynamisant les services numériques.

Tout d'abord, le cadre juridique sera renforcé pour lutter contre les opérateurs illégaux et améliorer le contrôle. La durée maximale d'exploitation des autobus sera progressivement ramenée de 21 à 16 ans sur les cinq prochaines années, une mesure visant à améliorer la sécurité des passagers et la qualité du service.

Ensuite, un cadre national pour les bornes de recharge solaires favorisera le déploiement des bus et taxis électriques, réduisant ainsi les émissions et coûts d'exploitation. Un système intégré de billetterie cashless permettra des déplacements fluides sur les réseaux de bus et métro. La composition et le fonctionnement de la Commission des licences et du Comité de discipline de la National Land Transport Authority (NLTA) seront revus afin d'accélérer le traitement des demandes de licences et la résolution des cas disciplinaires. Enfin, la réglementation des plateformes de réservation de taxis en ligne sera durcie afin d'améliorer la sécurité et la fiabilité pour les passagers.

Transfert de propriété

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Les acheteurs potentiels de véhicules pourront vérifier en ligne les charges grevant un véhicule avant l'achat, réduisant ainsi le risque d'acquérir un véhicule grevé. Les vendeurs n'auront plus besoin de présenter un certificat de gage sans déplacement, ce qui simplifiera les démarches administratives. Pour les immatriculations en ligne, les vendeurs devront obtenir un numéro d'identification unique (NIU) auprès du Registrar-General afin de manifester leur intention de vendre.

L'inclusion du NIU dans l'acte de vente permettra aux acheteurs de finaliser l'immatriculation et le paiement en ligne. Les acheteurs pourront choisir le bureau de la NLTA de leur choix pour retirer la carte grise, qui sera délivrée électroniquement sur présentation d'une attestation d'assurance valide.

«Comme une société engagée dans la transition énergétique, je trouve que c'est un budget positif dans l'ensemble, notamment avec la prochaine introduction de la billetterie électronique, qui sera utilisée pour le bus et le métro. Je trouve cette intermodalité une très bonne chose. Je l'ai déjà dit, le métro ne peut pas exister par lui-même, il doit pouvoir s'intégrer dans d'autres systèmes de transports.»