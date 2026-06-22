Cote d'Ivoire: Ports à conteneurs - San Pedro intègre le Top 10 des plateformes africaines les plus performantes en 2025

Le Port autonome de San Pedro confirme sa montée en puissance sur l'échiquier maritime africain. Selon l'édition 2025 de l'Indice de performance des ports à conteneurs (Cppi), publié le 10 juin 2026, par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, la plateforme portuaire ivoirienne figure désormais parmi les dix ports à conteneurs les plus performants du continent africain.

Classé 211e au niveau mondial sur 400 plateformes portuaires évaluées, le Port autonome de San Pedro se hisse à la 9e place africaine. Devançant plusieurs infrastructures portuaires du continent, il consolide ainsi son rôle stratégique dans les échanges commerciaux ouest-africains.

En effet, le classement Cppi mesure l'efficacité opérationnelle des ports à travers le temps écoulé entre l'arrivée d'un navire en rade et son départ du quai après les opérations de chargement et de déchargement. Cet indicateur est aujourd'hui considéré comme l'une des principales références internationales en matière de performance portuaire.

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Au dire des responsables, l'entrée du Port autonome de San Pedro dans le Top 10 africain constitue une reconnaissance internationale des investissements consentis ces dernières années, visant la modernisation des infrastructures portuaires, l'amélioration de la fluidité des opérations logistiques et le renforcement de la compétitivité de la plateforme.

Dans le classement continental, note-t-on, San Pedro se positionne derrière les grands hubs africains tels que Tanger Med (Maroc), Port-Saïd (Égypte), Djibouti, Damiette et El Sokhna (Égypte), Mogadiscio (Somalie), Dakar (Sénégal) et El Dekheila (Égypte). Le port de Malabo, en Guinée équatoriale boucle la boucle du Top 10.

La présence du Port autonome de San Pedro parmi les dix plateformes africaines les plus performantes apparaît comme un signal positif pour la Côte d'Ivoire. Cette distinction témoigne des progrès réalisés dans la modernisation de la chaîne logistique portuaire et renforce l'ambition du port de devenir un hub incontournable pour le commerce régional et international.

Alors qu'à en croire la Banque mondiale, la performance portuaire mondiale a connu une légère détérioration en 2025, marquée par un allongement moyen des délais de rotation des navires, San Pedro parvient à se distinguer et à s'inscrire parmi les références africaines du secteur maritime.