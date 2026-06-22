Sénégal: TER, gare de Sébikotane et usine textile - Le chef de l'Etat mise sur une économie de transformation locale

21 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi une tournée marquée par trois séquences fortes, illustrant la volonté des autorités de promouvoir une économie fondée sur la production locale, la transformation industrielle et la création d'emplois.

Le chef de l'État a d'abord emprunté le Train express régional (Ter) sur le nouveau tronçon reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise-Diagne (Aibd), dont la mise en service est annoncée dans les prochaines semaines. Il s'est ensuite rendu à Sébikotane pour procéder au lancement des travaux de la future gare de la commune, avant d'inaugurer l'usine AVCI Global Industrie, implantée à Diamniadio. Ces trois étapes s'inscrivent dans une même dynamique, celle d'une économie plus souveraine, capable de produire, de transformer ses matières premières et de créer de la valeur ajoutée sur le territoire national.

La future gare de Sébikotane répond à une demande exprimée par les populations locales. Pensée comme un pôle multimodal intégrant le train, les bus et les taxis, elle vise à améliorer la mobilité quotidienne des habitants et à accompagner le développement d'une commune en pleine croissance. Conçue par un cabinet d'architecture sénégalais, cette infrastructure devrait contribuer au désenclavement de la zone et renforcer l'intégration des territoires dans le réseau de transport national.

À Diamniadio, l'inauguration de l'usine AVCI Global Industrie marque une nouvelle étape dans la relance de la filière textile sénégalaise. Le projet ambitionne de transformer localement une partie de la production cotonnière nationale, réduisant ainsi la dépendance aux exportations de matières premières brutes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les promoteurs, l'unité industrielle devrait générer environ 200 emplois, principalement destinés aux femmes et aux jeunes, tout en favorisant le transfert de compétences au profit de la main-d'oeuvre locale. À travers ces réalisations, les autorités entendent accélérer l'industrialisation du pays et bâtir un modèle de développement davantage tourné vers la valorisation des ressources nationales et la création d'emplois durables dans l'ensemble des régions du Sénégal.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.