Afrique: Mondial 2026 - Vainqueur de l'Ecosse, le Maroc se rapproche du second tour (Groupe C)

Avec 4 points après leur victoire face à l'Ecosse, les Lions de l'Atlas sont quasiment qualifiés pour les 16es de finale de cette Coupe du monde 2026.

Les finalistes de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ont donc fait l'essentiel d'un point de vue comptable, puisqu'un point face à Haïti lors de la dernière journée devrait suffire. Dans le jeu, les Marocains, qui ont rapidement ouvert le score par Saibari (2e), ont été beaucoup moins enthousiasmants que lors de leur première sortie face au Brésil (1-1).

S'ils ont nettement dominé la première période, avec plusieurs occasions franches, les hommes de Mohamed Ouahbi ont manqué d'efficacité. Après la pause, les Ecossais, enfin réveillés, ont équilibré le débat, sans parvenir à égaliser. Dans l'autre rencontre du groupe, le Brésil a sèchement battu Haïti et rejoint le Mexique, les Etats-Unis d'Amérique et l'Allemagne en 16es de finale.