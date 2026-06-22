Tunisie: Hervé Renard après la débâcle contre le Japon - « La prestation de la Tunisie est choquante »

21 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le sélectionneur de l'équipe de Tunisie, Hervé Renard, a qualifié de « choquante » la prestation de ses joueurs après la lourde défaite concédée face au Japon (4-0), dimanche, lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde.

Dans sa première réaction après ce deuxième revers consécutif des Aigles de Carthage dans le tournoi, le technicien français a déclaré à la chaîne beIN Sports France que ses espoirs de renverser la situation s'étaient rapidement envolés après les deux buts encaissés durant la première demi-heure de jeu.

Cette lourde défaite scelle officiellement l'élimination de la Tunisie avant même son troisième et dernier match de groupe contre les Pays-Bas.

Le Japon a ouvert le score dès la 4e minute par Daichi Kamada, qui a repris à bout portant un centre en retrait de Keito Nakamura. Les Japonais ont ensuite doublé la mise à la 30e minute grâce à Ayase Ueda, auteur d'une frappe puissante dans le coin opposé.

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Dominatrice tout au long de la rencontre, la sélection nippone a poursuivi sur sa lancée après la pause. Servi par Ueda, Junya Ito a inscrit le troisième but avant que ce dernier ne marque à nouveau de la tête pour porter le score à 4-0.

Avec cette victoire éclatante, le Japon devient la première sélection asiatique à inscrire quatre buts lors d'un match de Coupe du monde.

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