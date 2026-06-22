Tunisie: Kais Yaâkoubi prend les rênes du Diyala SC

Le Diyala SC, qui évolue en première division irakienne de football, a officiellement annoncé ce samedi la signature de l'entraîneur tunisien Kais Yaâkoubi à la tête de son staff technique.

La formation irakienne, qui sort d'une saison mitigée bouclée à la 12e place du championnat, compte sur l'expérience du stratège tunisien pour redresser la barre. Yaâkoubi arrive en provenance du club libyen d'Al-Sadaqa, qu'il dirigeait la saison dernière.

Si Kais Yaâkoubi a déjà officié comme sélectionneur national et entraîneur adjoint de la Tunisie, en plus d'avoir dirigé plusieurs grands clubs de la Ligue 1 tunisienne, cette signature marque un tournant. Il s'agit en effet de sa toute première expérience dans le championnat irakien, enrichissant un CV déjà bien rempli par des passages en Arabie Saoudite, en Jordanie, au Qatar, en Algérie et en Libye.