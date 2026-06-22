Tunisie: Sousse - La municipalité ordonne le démantèlement des installations illégales

Dans le cadre de la préservation des oueds et de la lutte contre les différentes formes d'exploitation illégale du domaine public hydraulique, les services de la municipalité de Sousse ont lancé une campagne de sensibilisation et d'information à l'intention des personnes occupant des portions de la zone de l'oued Halouf.

Cette campagne vise à inviter les contrevenants à enlever toutes les installations érigées sans autorisation légale, notamment les enclos, les dépôts de déchets et diverses constructions anarchiques, afin de préserver l'écoulement naturel de l'oued, protéger l'environnement et réduire les risques sanitaires et écologiques.

Dans un communiqué, la municipalité de Sousse a appelé l'ensemble des riverains et habitants des zones adjacentes à l'oued à mettre fin à toute forme d'exploitation illégale des deux rives de l'oued. Les infractions concernées incluent notamment l'installation d'enclos et d'étables anarchiques, le dépôt de gravats et de déchets de toute nature, l'élevage d'animaux à l'intérieur du périmètre de l'oued ainsi que l'occupation de parties du domaine public hydraulique sous quelque forme que ce soit.

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La municipalité a exhorté les contrevenants à procéder à l'élimination de ces dépassements dans les plus brefs délais afin d'éviter l'application des mesures légales et réglementaires en vigueur. Cette démarche vise également à garantir la sécurité des habitants, assurer le bon écoulement des eaux pluviales et prévenir les risques d'inondation.

Dans le même communiqué, la municipalité a souligné que la préservation des oueds et du domaine public constitue une responsabilité collective nécessitant la coopération de tous pour garantir un environnement sain, propre et sécurisé.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à protéger le domaine public et à faire respecter la réglementation en vigueur, tout en rappelant l'obligation pour tous les habitants de respecter l'intégrité de l'oued.