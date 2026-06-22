Tunisie: Ellyes Skhiri - « Nous n'avons pas le niveau de la Coupe du monde »

Le capitaine de l'équipe nationale tunisienne, Ellyes Skhiri, a exprimé sa déception après la lourde défaite (4-0) concédée face au Japon, lors du deuxième match des Aigles de Carthage à la Coupe du monde 2026. Il a affirmé que le football tunisien avait besoin d'une profonde remise en question et de réformes radicales à tous les niveaux.

Dans ses déclarations d'après-match, Skhiri a souligné que de nombreuses sélections africaines ont connu une évolution remarquable ces dernières années, que ce soit en termes de formation, d'infrastructures ou de planification sportive, rendant la compétition beaucoup plus difficile qu'auparavant.

Le capitaine des Aigles de Carthage a ajouté que le football tunisien ne pouvait plus continuer à être géré avec les méthodes actuelles. Il a appelé à des réformes globales touchant l'administration, la formation et le travail à la base, tout en martelant que l'équipe actuelle n'avait tout simplement pas le niveau pour participer à la Coupe du monde.

L'équipe nationale tunisienne a ainsi fait ses adieux à la Coupe du monde ce dimanche, après avoir essuyé ce second revers consécutif face au Japon (0-4, heure tunisienne), lors du millième match de l'histoire de la compétition.

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Pour son entrée en lice, la Tunisie avait déjà subi une lourde défaite face à la Suède (1-5), un résultat qui a coûté sa place au sélectionneur Sabri Lamouchi, rapidement limogé et remplacé par le Français Hervé Renard.