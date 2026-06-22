Addis-Abeba — Le Parti de la Prospérité (PP), au pouvoir en Éthiopie, a obtenu 438 sièges à la Chambre des représentants du peuple, confirmant une victoire écrasante lors des septièmes élections générales du pays, d'après les résultats finaux publiés par la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE).

Les résultats ont été proclamés par le vice-président de la NEBE, Tesfaye Neway, lors d'une cérémonie tenue en présence du président Taye Atske Selassie, du président de la NEBE, Melatwork Hailu, ainsi que de responsables de partis politiques, représentants de la société civile, ambassadeurs, partenaires internationaux et invités.

Présentant les résultats finaux validés par la Commission, M. Neway a indiqué que le Parti de la Prospérité avait décroché la majorité absolue des sièges disputés lors des élections fédérales, obtenant ainsi le mandat de constituer le prochain gouvernement fédéral élu fédéral.

Cette annonce marque l'aboutissement de l'un des scrutins majeurs de l'histoire de l'Éthiopie, avec plus de 54,7 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales et plus de ___ millions de votants ayant participé aux urnes dans le pays nation entière.

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Au niveau fédéral, le Parti de la Prospérité a également remporté la majorité aux conseils régionaux dans plusieurs régions du pays concernées par le scrutin.

Dans la région d'Harari, le parti a remporté 32 des 36 sièges du conseil régional. En Éthiopie centrale, il a obtenu 143 sièges sur 170, tandis que dans la région de Sidama, il a gagné 175 sur 190 sièges au total.

Le parti a aussi enregistré des victoires importantes dans la région Somali, avec 214 des 252 sièges du conseil régional, ainsi qu'à Benishangul-Gumuz, où il a obtenu 145 des 165 sièges.

Dans la région d'Amhara, le Parti de la Prospérité a remporté 257 des 277 sièges du conseil régional, consolidant ainsi sa position dominante au sein de l'assemblée législative régionale.

Ces élections ont aussi permis aux partis d'opposition et candidats indépendants d'obtenir une représentation dans les institutions législatives fédérales et régionales éthiopiennes.

Parmi les partis d'opposition ayant remporté des sièges dans les conseils régionaux figuraient les Citoyens éthiopiens pour la justice sociale (Ezema), le Front national de libération de l'Ogaden (ONLF), le Parti de la liberté et de l'égalité, le Mouvement des forces démocratiques amhara, le Parti de l'unité nationale d'Éthiopie ainsi que plusieurs organisations politiques régionales locales diverses.