Sénégal: Pape Thiaw assure que sa situation contractuelle a été 'réglée'

22 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Le sélectionneur des Lions du football, a assuré dimanche que les problèmes liés à sa situation contractuelle avaient été réglés, précisant qu'il s'agissait simplement d'une question de "principe et de respect" et non d'argent.

Il s'exprimait en conférence de presse d'avant-match, la veille de la rencontre devant opposer le Sénégal à la Norvège, dans la nuit de lundi à mardi, pour le compte de la 2e journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.

"C'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements. Mais nous, les joueurs, le staff et la Fédération, sommes focalisés sur le match de demain. Je pense que c'est le plus important", a-t-il déclaré.

S'agissant de sa situation contractuelle, le dossier est désormais clos, selon le sélectionneur national.

"Oui, la situation a été réglée. Cela a pris du temps mais je tiens à préciser que cela n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de principe et de respect", a-t-il expliqué.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de polémiques autour de son contrat ces derniers jours, largement relayées par la presse.

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