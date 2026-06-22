Togo: La filière karité mise sur la recherche scientifique pour se réinventer

Le Global Green Growth Institute Togo (GGGI) et l'Université de Lomé (UL) renforcent leur collaboration autour du développement de la filière karité, ressource stratégique pour l'autonomisation de milliers de femmes en milieu rural.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par le Service forestier coréen (KFS).

L'accord prévoit l'accompagnement technique du laboratoire de botanique et d'écologie végétale de l'UL, qui développera de meilleures pratiques agricoles et des semences améliorées à haut rendement.

Concrètement, la collaboration permettra de constituer une équipe d'experts spécialisés dans la production de semences, d'accompagner les communautés dans la maîtrise des techniques agricoles et de renforcer les capacités des coopératives.

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Le karité constitue une ressource forestière essentielle, transformée en produits cosmétiques et génératrice de revenus pour les producteurs et transformateurs.

Le Global Green Growth Institute est une organisation intergouvernementale basée à Séoul, en Corée du Sud, créée en 2010 comme think tank à l'initiative de l'ancien président sud-coréen Lee Myung-bak, avant d'être transformée en organisation internationale fondée sur un traité lors de la conférence Rio+20 en 2012.

Le GGGI est dédié à soutenir et promouvoir une croissance économique forte, inclusive et durable dans les pays en développement et les économies émergentes, en accompagnant ses États membres dans la transition vers un modèle de croissance verte qui permet simultanément la réduction de la pauvreté, l'inclusion sociale, la durabilité environnementale, la résilience climatique et la croissance économique.