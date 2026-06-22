Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 22 juin 2026

revue de presse

Éthiopie : Le parti du Premier ministre remporte les élections législatives

Le Parti de la prospérité (PP) du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remporté une victoire écrasante aux élections législatives du 1er juin, a annoncé dimanche la commission électorale, lui attribuant près de 90 % des sièges.

Abiy est à la tête de l’Éthiopie depuis 2018 et fait l’objet de critiques croissantes en raison de son autoritarisme grandissant, ce qui contraste avec ses premières années durant lesquelles il avait remporté le prix Nobel de la paix pour avoir rétabli les relations avec l’Érythrée voisine.

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Le PP était considéré comme le grand favori dans ce pays de 130 millions d’habitants face à une opposition divisée qui n’avait pas présenté de candidats dans de nombreuses circonscriptions. (Source Africanews)

Victoire historique de l’Egypte en Coupe du monde

Près d’un siècle après leur première apparition en Coupe du monde de football, les Pharaons ont remporté ce lundi une victoire historique. En s’imposant 3-1 face à la Nouvelle-Zélande lundi 22 juin à Vancouver, l’Egypte a remporté le premier match de son histoire dans la compétition mondiale de football.

Après leur nul au premier match contre la Belgique (1-1), l’Egypte a battu ce lundi la Nouvelle-Zélande par 3-1 lors de la deuxième journée du groupe G de la Coupe du monde 2026.

Avec cette victoire face à la Nouvelle-Zélande. L’Egypte franchit une étape historique dans son parcours en Coupe du monde et se rapproche des phases à élimination directe. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Surman (15e) pour la Nouvelle-Zélande, Ziko (58e), Salah (67e) et Trezeguet (82e) pour l’Égypte. (Source Apanews)

Niger : Niamey pose des conditions à la réouverture de la frontière avec le Bénin

Le ministre nigérien de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, a rencontré samedi 20 juin à Cotonou le comité d'experts en charge du dossier sur la réouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin.

Il a évoqué deux conditions préalables à une réouverture : "la signature d'un accord de défense" et celle "d'un accord de sécurité qui pose le principe intangible de la non-utilisation du territoire de l'un contre l'autre".

Le général Toumba a aussi exigé une "transparence totale sur les dispositifs étrangers stationnés à proximité de la frontière" des deux pays délimités par le fleuve Niger, selon des propos retransmis à la télévision nigérienne, Télé Sahel. (Source Africa Radio)

Guinée : Doumbouya interdit l’exportation de l’or brut pour forcer la transformation locale

La Guinée a décidé de frapper un grand coup sur son marché aurifère. Le président Mamady Doumbouya a officiellement interdit l’exportation de l’or brut extrait sur le sol national, imposant désormais que tout le métal jaune soit raffiné localement avant de quitter le pays. Cette mesure, annoncée à l’issue d’une réunion avec les acteurs du secteur, marque un tournant dans la politique minière du pays, qui entend capter davantage de valeur ajoutée sur ses richesses souterraines.

Concrètement, l’or guinéen devra être transformé en lingots dans une nouvelle usine implantée à Conakry, la capitale, avant d’être certifié et expédié vers les marchés internationaux. Le chef de l’État a été ferme : tout opérateur qui persisterait à exporter de l’or non raffiné s’expose à la suspension de sa licence et à la résiliation de son contrat minier.

Cette décision vise à mettre fin à une pratique ancienne qui voyait le métal précieux quitter le pays sous sa forme la plus brute pour être traité, valorisé et commercialisé à l’étranger, privant la Guinée d’une part substantielle des retombées économiques. (Source Africapresse)

Sénégal : Plénière sur la proposition de loi portant révision de la Constitution, le 29 juin

L'Assemblée nationale est convoquée en séance plénière le 29 juin prochain, pour examiner la proposition de loi portant révision de la Constitution après avoir reçu l'avis du président de la République, a appris l'APS de source parlementaire.

La Conférence des présidents, réunie ce samedi matin, a retenu les dates des 24 et 29 juin 2026, respectivement, pour les travaux en commission et en séance plénière, indique un communiqué de la Direction de la Communication et des Relations publiques de l'institution.

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a informé la Conférence des présidents de l'Assemblée avoir reçu, le vendredi 19 juin 2026, l'avis du président de la République sur la proposition de loi portant révision de la Constitution. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Gabon : Olam, société productrice d'huile de palme, souffre face aux ravages causés par les éléphants

Au Gabon, le conflit humain-éléphant s'aggrave. Les éléphants ne s'attaquent plus seulement aux plantations des paysans. La société agro-industrielle Olam Gabon, spécialisée dans la production d'huile de palme, a récemment annoncé la destruction de milliers d'hectares de palmeraies dans plusieurs localités du pays. Elle menace de fermer certains sites comme celui de Makouké.

C'est la consternation dans la petite ville agricole de Makouké, à quelques kilomètres de Lambaréné, dans le centre du Gabon. Olam y a considérablement réduit ses activités. Les éléphants ont déraciné et dévoré 5 000 hectares de palmier à huile, plongeant la ville et ses habitants dans la précarité. (Source RFI)

Afrique–États-Unis : L’immigration devient un nouvel instrument de négociation

Derrière le slogan « America First », officiellement présenté comme une stratégie fondée sur le commerce plutôt que sur l’aide, se dessine une approche où la question migratoire occupe désormais une place centrale dans les relations entre Washington et les États africains.

L’administration américaine affirme vouloir bâtir un partenariat davantage orienté vers les investissements, l’accès aux ressources stratégiques, notamment les terres rares, la coopération sécuritaire et la résolution de certains conflits. Mais dans les faits, l’immigration apparaît comme l’un des principaux marqueurs de la nouvelle politique africaine de Washington.

Depuis le début de cette année, plusieurs pays africains ont été confrontés à un durcissement spectaculaire des conditions d’entrée aux États-Unis. Suspension de visas pour certains États, restrictions renforcées pour d’autres, augmentation des expulsions : la Maison-Blanche a clairement choisi de faire de la maîtrise des flux migratoires une priorité diplomatique. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Madagascar : Corruption et blanchiment d'argent - Le pays soumis à une double évaluation

À partir de fin juin et jusqu'au bout du mois de juillet, Madagascar sera soumis à une double évaluation. La première concerne la lutte contre la corruption et la seconde porte sur la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Coup sur coup. Les entités de lutte contre la corruption, ainsi que celles contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, seront sous pression dans les prochaines semaines. La Grande Île fera en effet l'objet de deux évaluations successives à partir de la fin du mois et durant la quasi-totalité du mois de juillet.

La première évaluation, prévue du 30 juin au 2 juillet, porte sur les actions engagées par le pays pour lutter contre la corruption. La référence étant la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC). Il s'agit du premier instrument juridique mondial et contraignant de lutte contre la corruption. À cet effet, elle impose aux États signataires des normes et des lois pour agir en matière de prévention, d'incrimination et de répression, de coopération internationale, ainsi que de recouvrement des avoirs illicites, entre autres. (Source L’Express de Madagascar)

Nigeria : Un investissement de 400 millions de dollars dans la transformation des terres rares à Nasarawa

L’État de Nasarawa, dans le centre du Nigeria, accueille un important projet industriel dédié à la transformation des terres rares et des minerais stratégiques. Porté par l’entreprise nigériane Hasetins Commodities Limited, l’investissement est estimé à 400 millions de dollars et est en cours de développement à Uke, dans la zone administrative de Karu.

La commissaire de l’Environnement et des Ressources naturelles de l’État de Nasarawa, Margaret Elayo, a effectué une visite du site afin d’évaluer la conformité du projet aux normes environnementales en vigueur.

À cette occasion, elle a salué une initiative appelée à renforcer les capacités industrielles locales dans le secteur minier. Selon les informations communiquées par l’entreprise, la future installation assurera la transformation de minerais contenant des terres rares ainsi que plusieurs métaux stratégiques, notamment le platine, l’uranium et le chrome. (Source LSI Africa)

En Côte d’Ivoire, le cyberactiviste malien « Aziz Maïga ne ment pas » a été libéré

Accusé de « rassemblement de renseignement au profit d’une puissance étrangère en vue de porter atteinte à l’intégrité de la Côte d’Ivoire et à la sécurité nationale », le cyberactiviste malien Abdoul Aziz Maïga, détenu depuis le 3 mai à Abidjan, a été libéré vendredi 19 juin, a annoncé sa famille samedi.

La Côte d’Ivoire et son voisin malien ont des relations tendues depuis les deux coups d’État de 2020 et 2021 au Mali, qui ont porté au pouvoir le général Assimi Goïta, le président ivoirien Alassane Ouattara s’étant toujours montré intransigeant face aux putschs qui ont secoué les pays sahéliens ces dernières années. (Source Jeune Afrique)