Togo: Gafan prend la tête de l'AGET

Le directeur général d'Africa Global Logistics (AGL Togo), Charles Kokouvi Gafan, a été élu vendredi à la présidence de l'Association des grandes entreprises du Togo (AGET) pour un mandat de trois ans.

Le directeur général d'Africa Global Logistics (AGL Togo), Charles Kokouvi Gafan, a été élu vendredi à la présidence de l'Association des grandes entreprises du Togo (AGET) pour un mandat de trois ans, succédant à Jonas Daou.

Il hérite de dossiers importants : fiscalité, accès à une énergie compétitive, renforcement du dialogue public-privé et amélioration de la compétitivité des entreprises togolaises ...

L'AGET défend les intérêts des grandes entreprises du pays et s'est imposée au fil des années comme un partenaire privilégié de l'État dans la mise en oeuvre des grands projets de développement, notamment à travers le cadre de concertation entre les pouvoirs publics et le secteur privé.