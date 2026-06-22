Tunisie: Hervé Renard prend une décision irrévocable après l'élimination

Le passage d'Hervé Renard à la tête de la sélection tunisienne devrait prendre fin dans quelques jours. Selon des informations relayées par plusieurs médias sportifs, le technicien français ne poursuivra pas sa mission avec les Aigles de Carthage après le dernier match de la Tunisie en phase de groupes de la Coupe du monde 2026, prévu le 26 juin face aux Pays-Bas.

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement difficile pour la sélection nationale, officiellement éliminée du Mondial après deux lourdes défaites consécutives. Arrivé en urgence pour tenter de redresser la situation, Renard n'a pas réussi à inverser la dynamique négative de l'équipe.

Nommé la semaine dernière en remplacement de Sabri Lamouchi, le technicien français avait pour mission de relancer une sélection tunisienne durement touchée par sa défaite face à la Suède (5-1) lors de la première journée. Cette lourde déconvenue avait plongé les Aigles de Carthage dans une situation extrêmement délicate avant même l'arrivée du nouvel entraîneur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais le changement de staff n'a pas produit les effets espérés. Dimanche, la Tunisie a subi une nouvelle défaite sévère face au Japon (4-0), lors de la deuxième journée du groupe F, scellant définitivement son élimination de la compétition avant même son dernier rendez-vous face aux Pays-Bas.

Les Japonais ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Daichi Kamada a ouvert le score dès la quatrième minute avant qu'Ayase Ueda ne double la mise à la demi-heure de jeu. En seconde période, Junya Ito a inscrit deux nouveaux buts, permettant au Japon de signer une victoire convaincante et de se rapprocher d'une qualification pour les huitièmes de finale.

Avec deux défaites en autant de rencontres, la Tunisie se retrouve parmi les premières sélections éliminées du tournoi. Le bilan est particulièrement préoccupant : neuf buts encaissés contre un seul inscrit, soit l'une des pires performances de l'histoire de la sélection tunisienne en Coupe du monde.

Le match contre les Pays-Bas, programmé lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, devrait ainsi constituer la dernière apparition d'Hervé Renard sur le banc tunisien. Son passage à la tête des Aigles de Carthage, extrêmement bref, n'aura duré que quelques jours. L'avenir du staff technique et la stratégie de reconstruction de la sélection devraient désormais s'imposer comme des dossiers prioritaires pour la Fédération tunisienne de football, appelée à tirer les enseignements d'une campagne mondiale particulièrement décevante.