Tunisie: Travailleurs qualifiés - Le pays au 2e rang mondial des bénéficiaires de visas allemands hors UE

La Tunisie s'est classée au deuxième rang mondial parmi les pays d'origine hors Union européenne dont les ressortissants ont obtenu des titres de séjour en Allemagne en tant que travailleurs qualifiés titulaires d'une formation professionnelle reconnue, selon des données du gouvernement fédéral allemand publiées cette semaine.

Au total, 2.829 visas de séjour ont été accordés à des Tunisiens dans cette catégorie en 2025, contre 3.589 pour les ressortissants du Vietnam, qui occupe la première place du classement. Ces chiffres figurent dans une réponse du gouvernement allemand à une question écrite déposée par un parti représenté au Bundestag (Parlement fédéral).

Ces visas concernent des travailleurs ayant suivi une formation professionnelle reconnue en Allemagne et recrutés pour occuper des postes nécessitant des compétences spécialisées, notamment dans les secteurs techniques, industriels, artisanaux, logistiques et des services. Les données révèlent une progression continue du nombre de Tunisiens bénéficiant de ce type de titre de séjour au cours des dernières années : 1.847 en 2024, 779 en 2023 et 367 en 2022.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette évolution intervient alors que la première économie de la zone euro fait face à des défis démographiques croissants liés au vieillissement de la population et à la diminution du nombre de personnes en âge de travailler, poussant Berlin à renforcer ses politiques de recrutement de main-d'œuvre qualifiée en provenance de pays tiers. En Tunisie, le système de formation professionnelle propose actuellement 262 spécialités, selon le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Le département a annoncé, le 19 juin dernier, que le nombre d'offres de formation dépassera 25.300 places au cours de la prochaine année de formation.