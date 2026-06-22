Tunisie: Plus de 62.000 élèves passent le concours d'entrée aux collèges pilotes dès ce lundi

21 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Quelque 62.450 élèves se rendront, ce lundi 22 juin 2026, dans les centres d'examen pour passer le concours d'entrée aux collèges pilotes (« Sixième »), session 2026. Ce nombre représente une partie des 213.508 élèves inscrits en sixième année de l'enseignement de base.

Les épreuves se dérouleront sur trois jours, les 22, 23 et 24 juin 2026. Les candidats seront en compétition pour l'obtention de 3.058 places dans les collèges pilotes, selon les déclarations du directeur général des examens nationaux au ministère de l'Éducation, Mohamed Mili. Pour l'organisation de ce concours, le ministère de l'Éducation a mobilisé 310 centres d'épreuves écrites et 27 centres de dépôt. Les copies seront ensuite regroupées dans quatre centres de collecte avant d'être corrigées dans huit centres de correction.

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