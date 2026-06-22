Tunisie: Secteur du sel - Une enquête de la police fiscale vise des soupçons de fraude et une manipulation des prix

La Brigade de recherche et de lutte contre l'évasion fiscale, connue sous le nom de « police fiscale », a lancé depuis le début de l'année 2026 une vaste enquête sur de possibles manipulations de prix dans le secteur de la production et de l'exportation du sel en Tunisie. Les autorités soupçonnent des pratiques ayant causé à l'État des pertes pouvant atteindre plusieurs centaines de millions d'euros par an.

Selon une source du ministère des Finances citée par l'agence TAP, les investigations concernent 14 sociétés exploitant des salines, dont la majorité dispose de capitaux étrangers. Les contrôles couvrent plus de 20 sites de production répartis notamment entre Sfax, Gabès, Monastir, Mahdia, Sousse et Zarzis.

Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à un système présumé de sous-facturation : des entreprises installées en Tunisie auraient vendu le sel extrait à des sociétés mères ou affiliées à l'étranger à des prix très inférieurs à sa valeur réelle, avant que ce même produit ne soit revendu sur les marchés internationaux à des tarifs beaucoup plus élevés. Cette pratique aurait pour effet de transférer les bénéfices à l'étranger tout en réduisant artificiellement les revenus déclarés en Tunisie.

Les autorités estiment que ces mécanismes privent le Trésor public de ressources fiscales et en devises importantes. Les opérations de contrôle portent désormais sur l'ensemble des documents financiers, commerciaux et logistiques afin de vérifier les volumes extraits, les conditions de vente et les prix appliqués au cours des vingt dernières années.

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Cette enquête s'inscrit dans un vaste programme de contrôle de la gouvernance des ressources naturelles tunisiennes, notamment dans les secteurs du pétrole et du sel. Les autorités précisent toutefois que ces démarches visent à garantir la transparence et le respect de la législation fiscale, sans remettre en cause les droits des investisseurs étrangers. La Tunisie produit environ 2 millions de tonnes de sel par an, dont la majeure partie est destinée à l'exportation, un marché largement dominé par des entreprises à capitaux étrangers.