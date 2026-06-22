Tunisie: La 5G propulse la croissance des télécoms et fait bondir les revenus en 2026

Les indicateurs publiés par l'Observatoire de l'Instance Nationale des Télécommunications pour le mois d'avril 2026 révèlent une amélioration des performances financières et technologiques du secteur des télécommunications en Tunisie. Cette évolution est portée par les résultats positifs enregistrés plus d'un an après le lancement effectif des réseaux de cinquième génération (5G), en février 2025.

Les données montrent une progression notable du chiffre d'affaires global des trois opérateurs télécoms, incluant les activités des fournisseurs d'accès à Internet. Celui-ci s'est établi à 313,6 millions de dinars en avril 2026, contre 301,0 millions de dinars à la même période en 2025 et 290,2 millions de dinars en 2024, confirmant une tendance haussière continue.

Par ailleurs, le marché de l'Internet fixe sans fil (FWA 5G) connaît une forte expansion. Le nombre d'abonnés a atteint 298 717, enregistrant une hausse mensuelle de 8 % par rapport à mars 2026. La croissance est particulièrement marquée depuis le lancement du service, avec 210 057 abonnés en décembre 2025 et seulement 9 425 abonnés lors du démarrage en février 2025. En revanche, la consommation moyenne de données par abonné FWA s'est légèrement repliée, s'établissant à 345 gigaoctets par mois, soit une baisse de 1 % par rapport à avril 2025 (351 gigaoctets).

Concernant l'Internet mobile, les indicateurs révèlent une évolution contrastée. Le nombre total d'activations a reculé de 11 %, passant à 29,1 millions contre 32,8 millions en avril 2025. Toutefois, les revenus générés par ces activations ont progressé de 7 %, atteignant 98,9 millions de dinars.

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Selon l'Instance Nationale des Télécommunications, cette hausse des revenus malgré la baisse des activations s'explique par l'orientation des consommateurs vers des forfaits à forte capacité (supérieure ou égale à 25 Go), qui ont généré à eux seuls 52,8 millions de dinars. À l'inverse, les forfaits de faible capacité ont enregistré un recul, une tendance qui reflète les besoins croissants en débits élevés liés à l'adoption des technologies 5G.