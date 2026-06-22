Algérie: L'épopée 'Message éternel' présentée au Mausolée royal de Maurétanie à Tipasa

Tipasa — Le Mausolée royal de Maurétanie à Tipasa a abrité, samedi soir, la célébration de la 20e édition du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi ainsi que la Journée nationale de l'artiste, marquée par la présentation de l'épopée "Message éternel" (Rissala Khalida), en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, accompagnée de membres du gouvernement et d'une pléiade d'artistes.

Produit par le ministère de la Culture et des Arts et mis en scène par le maestro Khalil Baba Ahmed pour le compte de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), le spectacle artistique retrace le parcours de l'artiste algérien à travers le temps, incarné par un personnage symbolique et énigmatique portant une ancienne lanterne et parcourant les sentiers de la mémoire à la recherche d'une réponse à une question unique qui revient dans chacun des tableaux du spectacle "Qui es-tu ?"

Supervisant la cérémonie, Mme Bendouda a souligné que cette occasion constitue une opportunité pour exprimer la reconnaissance et la considération à la mémoire du martyr du devoir national Ali Maâchi, soulignant que l'art est un message et un engagement moral qui exige d'offrir aux jeunes créateurs lauréats l'opportunité d'être distingués, de leur confier la responsabilité de consolider et de développer leur créativité, de perfectionner leurs talents et de leur permettre de côtoyer de grands artistes afin d'enrichir leurs expertises et leurs expériences.

Le public a voyagé avec l'artiste créatif Hakim Dekkar, qui a incarné le rôle du narrateur durant ce spectacle, à travers l'ensemble des régions du pays, en présentant les différents styles musicaux algériens, des chorégraphies de ballet, les arts plastiques et les empreintes des arts visuels, à partir de Tipasa, au Mausolée royal de Maurétanie, berceau des civilisations.

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Ont contribué à la production de cette oeuvre, d'une durée de près de 90 minutes, Farid Haouch pour la chorégraphie, la troupe de ballet de l'ONCI, Karim Hamzaoui pour la mise en scène théâtrale et Moussa Douar pour les arts plastiques. Les prestations vocales ont été assurées par Abdelaziz Benzina, Noureddine Allane, Nesrine Ghanem, Celia Ould Mohand, Abdessamad Bedjedda, Imad Eddine Gnaoua et Sirine Khiari.

Lors de cette manifestation, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, accompagnée de la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nacima Arhab, et du wali de Tipasa, Mohamed Amine Benchaoulia, a honoré des artistes ayant participé à cette oeuvre, à leur tête le metteur en scène Khalil Baba Ahmed, en guise d'encouragement à "davantage de créativité et d'inspiration".