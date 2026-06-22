Algérie: Le contenu des discours électoraux mis en lumière par la presse paraissant à Oran

Oran — Dans sa couverture de la 12e journée de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, la presse paraissant à Oran a mis l'accent sur le contenu des discours des responsables des partis politiques et des représentants des listes indépendantes, lors des meetings populaires et des rencontres de proximité qu'ils ont animés.

A ce sujet, le quotidien El Djoumhouria a indiqué, dans un article intitulé : "Miser sur la conscience populaire pour une forte participation", que les discours électoraux actuellement véhiculés par les animateurs de la campagne visent à "sensibiliser les citoyens à une participation massive à cette échéance nationale afin de consacrer la démocratie représentative et de préserver les intérêts de la nation et du citoyen".

Dans un autre article intitulé "Activités intenses des candidats et dynamique politique croissante", le journal a souligné que le discours électoral durant cette campagne est empreint de "promesses électorales et la volonté de rassurer les électeurs quant à la possibilité de concrétiser les engagements pris".

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Il a précisé que "le véritable défi ne réside pas dans l'ampleur des promesses formulées, mais dans la capacité de ces discours à convaincre le citoyen de la possibilité de transformer les programmes en engagements réalistes et réalisables".

Le quotidien relève également que les présidents des partis politiques et les représentants des listes indépendantes ont renouvelé leur appel à une "large participation" au scrutin, considéré comme "un pilier essentiel du renforcement de la démocratie".

De son côté, le journal "l'Echo d'Oran", dans un éditorial intitulé: "Un discours à la mesure de l'Algérie de demain", s'est intéressé au contenu des discours des dirigeants des partis politiques et des candidats dans les listes indépendantes lors de la campagne des prochaines législatives, afin de convaincre les électeurs de leurs programmes et de s'offrir leurs suffrages le 2 juillet prochain.

Pour sa part, le quotidien "Ouest Tribune" a également abordé, dans un article intitulé "La bataille électorale se joue dans les quartiers", en allusion aux nombreux meetings populaires et rencontres de proximité organisés dans les quartiers de la ville d'Oran.

Le journal a souligné que les stratégies électorales reposent, dans leur grande majorité, sur "la communication directe avec le public", devenue "l'outil privilégié pour convaincre les électeurs aussi bien dans les quartiers que dans les communes".

De son côté, le quotidien "Cap DZ" a évoqué les meetings populaires et les rencontres de proximité qui ont marqué cette douzième journée de campagne électorale, mettant en avant les principales déclarations des candidats et des dirigeants de partis. Le journal a également publié des articles consacrés aux programmes et aux biographies de candidats issus de différentes formations politiques.