Algérie: Les préoccupations des citoyens au coeur des discours de la campagne électorale

Constantine — Les journaux parus dimanche dans l'Est du pays ont mis en avant, dans leur couverture de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, l'intérêt accordé par les chefs de partis politiques et les représentants des listes indépendantes, dans leurs discours, aux préoccupations des citoyens, s'engageant à plaider pour leur prise en charge au parlement.

Sous le titre "Les préoccupations des citoyens occupent une large part des discours dans les wilayas de l'Est du pays", le quotidien "Assarih", paraissant à Annaba, a rapporté que les wilayas de l'Est du pays connaissent une "dynamique politique croissante" dans le cadre de la campagne électorale, à travers "l'intensification par les candidats des listes partisanes et indépendantes de leurs sorties sur le terrain et de leurs rencontres de proximité avec les citoyens".

Le journal a ajouté dans le même contexte que les activités de la campagne électorale se caractérisent par la "diversité des programmes et des promesses électorales", soulignant que "leur dénominateur commun demeure la focalisation sur les préoccupations quotidiennes des citoyens", tout en présentant des "visions pratiques" sur la manière de traiter les questions de développement.

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Le journal "Erraya" a également mis en exergue les déclarations de plusieurs candidats de listes partisanes, affirmant que la prochaine étape exige le "renforcement du travail législatif et de contrôle afin de suivre le rythme des exigences du développement", tout en mettant l'accent sur l'importance de "soutenir l'investissement local et d'encourager les initiatives économiques permettant de créer des postes d'emploi, notamment au profit des jeunes".

Les autres titres de la presse paraissant dans l'Est du pays ont poursuivi leur couverture du déroulement de la campagne électorale, à l'instar du quotidien "Kwaliss El Djadida", qui a rapporté les appels des partis politiques à une "participation massive" au prochain rendez-vous électoral et à voter en faveur des candidats compétents, capables de transmettre leurs préoccupations et de contribuer à leur prise en charge.

Il a également mis en avant la transformation apportée par les réseaux sociaux dans les modes de communication entre les candidats et les électeurs, devenant ainsi "un outil essentiel pour la promotion des programmes et l'attraction de la catégorie des jeunes, en plus de son rôle dans l'élargissement du débat politique et le renforcement de l'interactivité avec les citoyens".

Pour leur part, les deux journaux "Annasr" et "Ain El Djazair" se sont focalisés, dans leur couverture de la 12e journée de campagne électorale, sur les appels des partis politiques à une "forte participation" au prochain scrutin afin de consolider le processus démocratique et les institutions de l'Etat.