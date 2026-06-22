Algérie: Le PUND met l'accent sur le soutien à l'investissement local

Djelfa — Le président du Parti de l'Unité nationale et du développement (PUND), Mohamed Dif, a affirmé, samedi soir à Djelfa, que le programme de sa formation politique pour les élections législatives du 2 juillet prochain prévoit, dans son volet économique, le renforcement des mécanismes de soutien à l'investissement local ainsi que la création de zones industrielles et de zones d'activités à travers les différentes communes de la wilaya.

Lors d'un meeting populaire animé au théâtre régional Ahmed-Benbouzid, dans le cadre de la campagne électorale, M. Dif a présenté les grandes lignes du programme de son parti, soulignant l'intérêt accordé à l'ensemble des catégories de la société, notamment les jeunes, les diplômés universitaires et les femmes au foyer.

Le président du parti a également indiqué que les candidats de sa formation politique seront "la voix du citoyen" au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN), en relayant ses préoccupations et attentes, tout en soulignant le rôle de cette institution législative et de contrôle dans l'accompagnement des efforts des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs de développement dans tous les secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'industrie et l'artisanat.

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M. Dif, qui a appelé à une forte participation aux élections du 2 juillet prochain, a indiqué que son parti avait choisi des candidats "compétents" pour porter les aspirations et les attentes des citoyens, et contribuer à l'édification nationale en tant que force de proposition.