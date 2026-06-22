Algérie: La presse nationale souligne l'intensification de la campagne à l'approche du scrutin

Alger — Les titres de la presse nationale parus dimanche ont largement évoqué le déroulement de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain qui a presque bouclé sa deuxième semaine, mettant notamment en exergue l'intensification des activités des partis politiques et des candidats en lice à travers le pays en vue d'inciter les citoyens à participer massivement au scrutin.

Sous le titre "Campagne électorale, la dernière ligne droite", le quotidien L'Expression a souligné qu'à quelques jours de l'entame de la dernière semaine de campagne, les partis politiques redoublent d'efforts pour mobiliser les électeurs.

"La campagne électorale entre dans sa phase décisive. A 12 jours de cette échéance, les formations politiques multiplient les meetings populaires et les opérations de proximité afin de convaincre les électeurs et de mobiliser leurs bases militantes avant l'entame de la troisième et dernière semaine de campagne", a écrit L'Expression.

Dans le même sillage, Le Jour d'Algérie, sous le titre "Les partis intensifient leur campagne de proximité et appellent à une forte mobilisation", a constaté que la campagne électorale a gagné en intensité à travers le pays à moins de deux semaines du vote.

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Le quotidien a évoqué "la multiplication des meetings populaires, des déplacements de terrain, des rencontres de proximité et les déplacements dans les différentes wilayas du pays", soulignant que "les partis en lice mettent l'accent sur la nécessité d'une participation massive afin de renforcer les institutions de l'Etat et d'accompagner les efforts de développement".

De son côté, La Voix d'Algérie a soutenu qu'à une semaine de la fin de la campagne électorale, les formations politiques engagées dans la course aux sièges de l'Assemblée populaire nationale (APN) abordent "une phase décisive de leur mobilisation".

La campagne, qui s'achèvera le 27 juin à minuit, entre désormais, selon cette publication, "dans son sprint final".

Pour sa part, Le Courrier d'Algérie s'est attardé sur le déroulement de la campagne électorale, soulignant qu'à l'approche du scrutin, les partis politiques multiplient les activités de terrain et convergent autour d'un même message : l'importance d'une participation massive des citoyens afin de renforcer les institutions de l'Etat et d'élire un "Parlement capable de répondre aux attentes des Algériens".

Sous le titre "Miser sur la conscience populaire pour une participation massive", El Djoumhouria a évoqué une intensification de la compétition entre les candidats aux prochaines législatives, relevant que ces derniers ont redoublé d'efforts pour gagner la confiance des citoyens et gagner des sièges à l'APN.

Le même journal a ajouté que les appels se multiplient de la part des différents candidats, quelles que soient leurs appartenances partisanes ou leurs orientations politiques, afin d'impliquer davantage le corps électoral dans le scrutin.

Titrant "La campagne des législatives entre dans une phase décisive", le quotidien El Khabar souligne, pour sa part, que les appels des partis politiques à une large participation se poursuivent, cette échéance étant considérée comme un enjeu majeur pour le renforcement de la légitimité des institutions élues.

Le quotidien Echaâb a consacré, quant à lui, un article intitulé "Les dirigeants des partis politiques poursuivent la campagne électorale durant sa deuxième semaine", dans lequel il a souligné que "les rencontres et activités des formations politiques se poursuivent à travers les différentes wilayas du pays, dans un contexte marqué par un intérêt croissant pour cette échéance nationale".

Le journal a soutenu que les discours politiques ont unanimement insisté sur la nécessité d'accroître le taux de participation populaire, de manière à refléter la conscience des citoyens quant à l'importance de cette étape.

Par ailleurs, plusieurs titres de la presse nationale ont consacré leur Une au communiqué publié par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) relatif aux procédures et aux modalités d'affichage des listes de candidats dans les lieux publics.