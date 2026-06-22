Ile Maurice: Journée mondiale - À fond la musique !

Aujourd'hui, 21 juin, le monde entier met à l'honneur toutes les formes de musique, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, en encourageant des performances accessibles à tous.

Créée en 1982 en France, la Fête de la musique s'est progressivement imposée comme un événement mondial, aujourd'hui célébré dans plus de 120 pays. Son principe est simple : faire sortir la musique des salles de spectacle pour l'amener dans les rues, les parcs, les quartiers et les espaces publics, afin de la rendre accessible au plus grand nombre.

À Maurice, cette journée prend une dimension particulière grâce à la richesse du patrimoine culturel local. Le groupe Abaim joue un rôle essentiel dans la préservation et la transmission de la musique traditionnelle mauricienne, notamment le sega tipik. À cette occasion, notre rencontre avec Marousia Bouvery, nous a ouvert davantage les yeux et les oreilles sur les instruments traditionnels et leur importance dans la transmission culturelle. Elle nous a offert un éclairage précieux sur la richesse et la diversité de cet héritage musical.

Dans cette tradition, les instruments ne sont pas de simples outils musicaux : ils incarnent une mémoire, une identité et un héritage culturel. Par exemple, le bob fait partie des instruments traditionnels de l'océan Indien, qui assurent le rythme et la base musicale du sega tipik.

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La maravanne, dans sa forme traditionnelle, pouvait autrefois être fabriquée à partir de fleurs de canne, avant l'utilisation de matériaux modernes plus courants aujourd'hui. Quant à laserp, elle était parfois utilisée dans certaines formes de musique traditionnelle à la place du triangle, apportant une sonorité rythmique particulière.

Une tradition qui se transmet à travers des démonstrations et performances, le sega tipik continue de vivre et d'évoluer tout en conservant son authenticité. Cette musique ne se limite pas au divertissement : elle constitue un véritable patrimoine immatériel transmis de génération en génération. Elle porte la langue créole, l'histoire et les racines culturelles de l'île Maurice, tout en restant profondément ancrée dans le quotidien des Mauriciens. La musique mauricienne ne se contente pas d'être écoutée... elle se vit.