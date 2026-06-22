Ile Maurice: Sucre et thé - Réhabiliter les terres des petits producteurs

Pour atteindre l'objectif national de 250 000 tonnes de sucre d'ici 2030, le gouvernement allouera Rs 100 millions par an pendant les trois prochaines années destinées à la réhabilitation de 500 hectares de terres appartenant aux petits et moyens producteurs de canne à sucre.

Ce soutien ciblé permettra de régénérer les plantations vieillissantes, d'adopter des variétés et pratiques améliorées et d'accroître les rendements grâce à une meilleure santé des sols et à une irrigation optimisée. Afin de stimuler la production de thé, les petits producteurs bénéficieront d'une subvention couvrant 50 % des coûts de replantation, plafonnée à Rs 25 000 par arpent. Cette aide devrait encourager la modernisation des anciennes plantations et l'expansion des surfaces productives, avec pour objectif une augmentation de 50 % de la production de thé d'ici 2029.

La promotion de l'agroforesterie et le renforcement de la résilience des forêts face au changement climatique sont des priorités. Un nouveau projet de loi sur les forêts sera présenté et un projet d'agroforesterie sera lancé afin de servir de centre de ressources pour les chercheurs et les agriculteurs.

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Ce projet permettra de démontrer l'efficacité des systèmes agroforestiers adaptés au climat, de produire des aliments sains et locaux, de soutenir la biodiversité et de renforcer les objectifs nationaux de sécurité alimentaire. Afin de dynamiser davantage le secteur agricole par le développement de l'élevage, le gouvernement investit dans plusieurs mesures :