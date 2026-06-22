Ile Maurice: Sucre et thé - Réhabiliter les terres des petits producteurs

Pour atteindre l'objectif national de 250 000 tonnes de sucre d'ici 2030, le gouvernement allouera Rs 100 millions par an pendant les trois prochaines années destinées à la réhabilitation de 500 hectares de terres appartenant aux petits et moyens producteurs de canne à sucre.
Ce soutien ciblé permettra de régénérer les plantations vieillissantes, d'adopter des variétés et pratiques améliorées et d'accroître les rendements grâce à une meilleure santé des sols et à une irrigation optimisée. Afin de stimuler la production de thé, les petits producteurs bénéficieront d'une subvention couvrant 50 % des coûts de replantation, plafonnée à Rs 25 000 par arpent. Cette aide devrait encourager la modernisation des anciennes plantations et l'expansion des surfaces productives, avec pour objectif une augmentation de 50 % de la production de thé d'ici 2029.
La promotion de l'agroforesterie et le renforcement de la résilience des forêts face au changement climatique sont des priorités. Un nouveau projet de loi sur les forêts sera présenté et un projet d'agroforesterie sera lancé afin de servir de centre de ressources pour les chercheurs et les agriculteurs.
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Ce projet permettra de démontrer l'efficacité des systèmes agroforestiers adaptés au climat, de produire des aliments sains et locaux, de soutenir la biodiversité et de renforcer les objectifs nationaux de sécurité alimentaire. Afin de dynamiser davantage le secteur agricole par le développement de l'élevage, le gouvernement investit dans plusieurs mesures :
- Rs 45 millions pour moderniser les bâtiments agricoles, améliorer les élevages caprins et développer les activités d'élevage bovin et ovin afin d'accroître l'offre de reproducteurs de qualité.
- Rs 75 millions pour subventionner l'achat d'aliments pour animaux par les éleveurs, ce qui permettra de réduire les coûts de production et d'améliorer la nutrition des troupeaux.
- Rs 27 millions dans un programme de développement de l'élevage, pour inciter à l'achat d'animaux et de matériel et pour soutenir les services vétérinaires.
- Rs 50 millions pour un hôpital vétérinaire moderne et à la pointe de la technologie afin d'améliorer les services de santé animale, la lutte contre les maladies et la formation professionnelle.