Ile Maurice: Services financiers - Préparer l'évaluation mutuelle d'ESAAMLG en 2027

Le gouvernement engage une réforme en profondeur du secteur bancaire et financier, dans un contexte de transformation rapide des technologies financières et de montée des risques liés à la criminalité économique et cybernétique.

L'objectif central est de consolider la position de Maurice comme centre financier international fiable et crédible, tout en préparant activement l'évaluation mutuelle de 2027 menée par l'ESAAMLG. Cette démarche s'inscrit dans une logique de renforcement de la conformité internationale et de protection de la réputation du pays.

Plusieurs mesures structurelles sont annoncées. Une Agence nationale de lutte contre la criminalité sera créée afin de renforcer la coordination des enquêtes portant sur la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux et les crimes transnationaux complexes. En parallèle, la police mauricienne sera dotée d'outils spécialisés pour traiter les dossiers liés aux actifs virtuels, à la criminalité financière et à la comptabilité forensique, reflétant l'évolution des formes de délinquance économique.

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Sur le plan de la cybersécurité, le CERT-MU mettra en place un mécanisme national de signalement et de réponse aux cyberfraudes, destiné à mieux protéger les citoyens et les entreprises contre les escroqueries numériques. La Banque de Maurice (BoM), de son côté, instaurera une plateforme de partage en temps réel des informations sur les menaces cybernétiques entre institutions bancaires.

Parallèlement, les autorités préparent l'avenir du secteur financier à travers un cadre réglementaire pour les stablecoins, la tokenisation des actifs et l'introduction de l'open banking. Ces innovations visent à favoriser un écosystème plus interconnecté, sécurisé et tourné vers la finance numérique.

Enfin, le gouvernement reconnaît que la législation bancaire, datant de 2004, est devenue obsolète. Trois nouveaux textes seront présentés : une loi sur la BoM, une nouvelle loi bancaire et un régime de résolution bancaire. Ensemble, ils visent à renforcer la gouvernance, la supervision prudentielle, la stabilité financière et la protection des consommateurs, tout en soutenant l'innovation dans les services financiers.