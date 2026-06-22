Algérie: A Santa Clara, les supporters algériens mobilisés derrière les Verts avant le rendez-vous face à la Jordanie

A quelques heures du rendez-vous crucial face à la Jordanie, comptant pour la deuxième journée du groupe J de la Coupe du monde FIFA-2026, les supporters algériens se mobilisent en force à Santa Clara, avec l'espoir de voir les Verts rebondir face à la Jordanie, mardi (04h00 heure algérienne) à San Francisco Bay Area Stadium, pour le compte de la 2e journée.

Dès l'arrivée de la délégation algérienne dans la baie de San Francisco, ce dimanche, plusieurs dizaines de supporters ont tenu à manifester leur soutien aux hommes du sélectionneur Vladimir Petkovic, conscients de l'importance de cette rencontre dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Venus de Californie, du Nevada, de l'Arizona, et attendant d'autres, des différentes régions des Etats-Unis et du Canada, de nombreux Algériens ont effectué de longs déplacements pour rejoindre Santa Clara et encourager l'équipe nationale dans ce qui s'apparente déjà à un tournant de son parcours mondial.

Aux abords du lieu d'hébergement des Verts, les drapeaux algériens et les chants à la gloire de l'équipe nationale ont rythmé les rassemblements de supporters, venus transmettre un message de confiance aux joueurs avant une rencontre jugée décisive.

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Pour nombre d'entre eux, le faux pas face à l'Argentine ne remet nullement en cause les capacités de l'équipe nationale à atteindre ses objectifs dans cette Coupe du monde.

" Nous restons confiants. L'Argentine fait partie des favoris du tournoi, mais le match contre la Jordanie est différent. Nous sommes venus de loin pour soutenir les Verts et nous croyons en leur capacité à réagir", confiait Djamel, un supporter algérien installé avec sa famille en Californie.

Cette mobilisation illustre l'attachement de la communauté algérienne établie en Amérique du Nord à sa sélection nationale. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux regorgent d'appels à la mobilisation et de messages d'encouragement adressés aux coéquipiers de Riyad Mahrez.

L'ambiance devrait ainsi être particulièrement favorable à l'Algérie à San Francisco Bay Area Stadium, où plusieurs milliers de supporters algériens sont attendus pour pousser les Verts vers une victoire susceptible de relancer leurs chances de qualification.

Sur le plan sportif, les hommes de Vladimir Petkovic savent qu'ils n'ont plus véritablement droit à l'erreur. Dans un groupe J où figurent également l'Argentine et l'Autriche, un succès face à la Jordanie permettrait non seulement de retrouver la confiance, mais aussi d'aborder la suite de la compétition dans de meilleures dispositions.

Dans cette perspective, le soutien des supporters pourrait constituer un atout supplémentaire pour une sélection algérienne appelée à faire preuve de caractère et à démontrer sa capacité de réaction dans les moments importants.

A Santa Clara, l'heure est donc à l'union sacrée autour des Verts. Supporters et joueurs partagent désormais le même objectif : tourner rapidement la page de l'Argentine et reprendre la marche en avant dans ce Mondial-2026.