Algérie: Les prochaines élections constituent une étape importante pour choisir des élus capables de répondre aux aspirations des citoyens

NAAMA — La présidente du parti Tajamoue Amel Jazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a souligné, dimanche à Nâama, que les prochaines élections législatives constituent une étape importante dans le renforcement du processus démocratique, permettant de choisir des élus compétents capables de répondre aux aspirations des citoyens.

S'exprimant lors d'un meeting populaire organisé au centre culturel Frantz Fanon, de la ville de Mecheria, dans le cadre de la campagne électorale, Mme Zerouati a insisté sur "la nécessité d'une forte participation au prochain scrutin et du choix de candidats compétents, capables d'assumer pleinement leurs responsabilités au sein du Parlement et de proposer des solutions concrètes et réalistes au service de l'intérêt du citoyen".

La responsable politique a indiqué que le programme de son parti prend en considération la préservation des acquis réalisés dans les différents domaines du développement économique et social.

Il vise également à créer de véritables opportunités de richesse et de valeur ajoutée pour l'économie nationale, à travers l'exploitation des ressources et des potentialités dont dispose chaque région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mme Zerouati a également rappelé l'importance de choisir, parmi les jeunes compétences, les représentants du peuple au Parlement.

Elle a souligné que son parti présente des cadres qui " s'engagent à assumer la mission de contrôle et de suivi de l'action publique, à promouvoir le service public, à défendre les intérêts des citoyens et à proposer des initiatives concrètes sous forme de projets et de propositions".