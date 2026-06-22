Algérie: Atmane Mazouz appelle à soutenir les candidats du RCD

21 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

BOUIRA — Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Atmane Mazouz, a appelé dimanche depuis Bouira, les citoyens, à voter pour les candidats de son parti le jour du scrutin des législatives du 2 juillet prochain afin de porter leurs préoccupations à la future Assemblée.

Animant un meeting populaire sur la place publique de la ville d'Ahl Laksar (Est de Bouira) dans le cadre de la campagne électorale pour les prochaines législatives, M. Mazouz a invité les citoyens à voter pour les candidats du RCD afin de leur permettre de porter leurs voix à la future Assemblée populaire nationale (APN).

M. Mazouz a mis en avant la volonté de sa formation politique à honorer ses engagements relevant que les candidats RCD "sont capables de relever le défi".

A noter que M. Mazouz aura, dans la soirée, une rencontre de proximité avec les citoyens de la commune d'Ahl Rached, toujours dans la wilaya de Bouira.

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