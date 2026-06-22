Afrique: La 3e édition du Forum international des affaires, du 30 juin au 2 juillet à Tanger

La ville de Tanger accueillera, du 30 juin au 2 juillet, la troisième édition du Forum international des affaires, organisée par l'Instance marocaine des petites entreprises, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'organisation de ce forum, placé sous le thème « Les politiques publiques, levier de développement des petites entreprises et d'amélioration du climat des affaires à la lumière des changements internationaux », intervient dans un contexte international marqué par des mutations économiques accélérées et des défis croissants qui imposent aux petites et moyennes entreprises de renforcer leur compétitivité, s'ouvrir à de nouveaux marchés et de tirer profit des expériences et des bonnes pratiques en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement économique international connaîtra une large participation de délégations, d'institutions, d'experts et de professionnels représentant plusieurs pays arabes, africains et européens, dans l'objectif de renforcer les passerelles de coopération économique, d'échanger les expertises et d'explorer les perspectives de partenariats et d'investissements communs.

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Le programme du forum comprendra une série de conférences thématiques qui aborderont plusieurs sujets liés au développement des petites entreprises et au rôle des politiques publiques dans leur accompagnement, ainsi que des ateliers pratiques mettant en lumière les enjeux des transformations économiques et numériques et les mécanismes de renforcement de la compétitivité du tissu entrepreneurial.

Le forum constituera également un espace opérationnel dédié à l'organisation de rencontres d'affaires B2B entre les acteurs économiques marocains et leurs homologues étrangers, offrant ainsi de réelles opportunités de construction de partenariats stratégiques et d'élargissement des réseaux de coopération et d'investissement.

Ces rencontres seront accompagnées par une exposition économique réunissant des institutions, des organismes et des entreprises issus de différents secteurs afin de présenter leurs services, leurs produits et leurs expériences réussies.

Le forum devrait accueillir des personnalités de premier plan, des experts, des responsables ainsi que des représentants d'organisations professionnelles et économiques du Maroc et de l'étranger, renforçant ainsi la position de cet événement en tant que plateforme de dialogue économique et d'échange de visions sur l'avenir des petites entreprises dans le contexte des mutations internationales actuelles.

Cette manifestation vise à contribuer à l'élaboration de propositions concrètes pour le développement des petites entreprises, considérées comme levier essentiel de la croissance économique et de la création d'emplois, tout en favorisant leur ouverture sur les expériences internationales réussies et en facilitant leur accès à de nouveaux espaces de coopération et d'investissement.

L'Instance invite ainsi l'ensemble des acteurs économiques, des entrepreneurs et des institutions intéressées par les questions entrepreneuriales à participer massivement aux travaux de ce forum et à tirer profit de ses différentes composantes scientifiques et professionnelles.