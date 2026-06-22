Maroc: Mawazine - « The Ancestors » célèbre l'âme africaine à Bouregreg

Le groupe togolais « The Ancestors » a célébré l'âme africaine, vendredi soir sur la scène du Bouregreg, dans le cadre de la 21e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Offrant un show intense et ultra-rythmé, sublimé par une touche spirituelle et porté par les pulsations du reggae et les rythmes ouest-africains, « The Ancestors » ont enchanté les festivaliers dans une ambiance des plus chaleureuses, alternant avec brio les instants de danse et les passages vocaux.

Née de la résidence artistique entre le Togo, la France et la Jamaïque, la troupe, composée d'une quinzaine de musiciens, a livré une prestation vivante, reliant mémoire, transmission et célébration collective.

Grâce à l'Ancestral Groove, une fusion puissante entre tambours traditionnels, chants rituels et sonorités contemporaines, le groupe a enflammé la scène du Bouregreg, démontrant que la modernité africaine puise sa force dans ses racines, et le public leur a réservé un accueil exceptionnel.

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Tout au long de la soirée, les messages de paix, d'unité panafricaine et d'émancipation ont résonné fort sur les rives du fleuve. Le charismatique leader de la formation, Amen Jah Love, véritable harangueur de foule, n'a pas hésité à interagir longuement avec les festivaliers.

Dans un élan de fraternité, il les a invité à reprendre en choeur des refrains imprégnés d'espoir et de résilience, transformant l'esplanade en un immense rassemblement de communion humaine.

Les drapeaux marocains et togolais, agités côte à côte dans les premiers rangs, ont parfaitement illustré cette rencontre interculturelle, amenant plusieurs spectateurs, conquis par cette découverte musicale, à exprimer ouvertement leur enthousiasme à la fin du concert, saluant une performance « authentique » et « chargée d'une énergie réparatrice »

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine continue de s'imposer comme un événement artistique mondial réunissant de grandes stars internationales et arabes, tout en mettant à l'honneur des talents marocains, incarnant ainsi les valeurs d'ouverture et d'échanges culturels à travers la musique.