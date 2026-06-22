Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

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ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à des exposés portant notamment sur la numérisation, les transports, la recherche scientifique et l'archéologie, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à des exposés portant notamment sur le Portail national des services numériques et sa mise en service, les moyens de lutte contre les feux de forêt, le financement du projet de réalisation de la ligne ferroviaire Laghouat-Ghardaïa-El Meniaa dans son premier tronçon, et la création du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger et de l'Agence nationale d'archéologie.

Après l'ouverture de la réunion du Conseil des ministres par Monsieur le président de la République et l'annonce de l'ordre du jour, suivies de la présentation par Mon

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sieur le Premier ministre des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines, Monsieur le président a adressé ses remerciements à Messieurs le ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque d'Algérie, en particulier, et à l'ensemble des cadres et travailleurs du secteur des finances, en général, pour leurs efforts ayant permis à l'Algérie de sortir de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).

Monsieur le président a rappelé, à l'occasion de cette grande réalisation, que la réputation de l'Algérie avait été fortement entachée sur le plan international en raison des dépassements financiers qui prévalaient avant 2019, soulignant que cette décision constitue une reconnaissance internationale attestant que l'Algérie s'est aujourd'hui, définitivement et de manière irréversible, affranchie de l'ère du blanchiment d'argent et des crimes liés aux mouvements de capitaux.

- Monsieur le président de la République a également enjoint à Messieurs les ministres des Finances et de la Justice d'oeuvrer avec rigueur et fermeté à prévenir tout dépassement dans les transactions financières à l'avenir et de garantir la transparence, notamment à la lumière des réformes économiques, financières et judiciaires engagées par l'Algérie depuis l'élection de Monsieur le président de la République en 2019, et conformément à son engagement à consolider la réputation de l'Algérie à l'échelle internationale, à tous les niveaux.

Concernant le Portail national des services numériques :

- Monsieur le président de la République a affirmé que la mise en service effective du Portail de la numérisation vise à améliorer la gestion, à réduire les dépenses et à accroître l'efficacité dans l'administration des affaires de l'Etat et des citoyens, dont la vie sera facilitée, renforçant ainsi leur bien-être.

- Monsieur le président de la République a chargé Madame la Haut-commissaire à la numérisation avec rang de ministre d'élaborer la carte sociale nationale avant la prochaine rentrée sociale, ce qui conduira l'Algérie vers une nouvelle ère de justice sociale, dans le cadre de la vision d'un Etat moderne et fort, doté d'un système numérique garantissant la souveraineté nationale et enrayant toutes formes de fraude et de corruption.

Concernant le projet de financement de la réalisation de la ligne ferroviaire Laghouat-Ghardaïa-El Meniaa, dans son premier tronçon :

- Monsieur le président de la République a ordonné d'accélérer le lancement des différents chantiers de ce projet stratégique aux multiples dimensions économiques, au regard de la dynamique économique et des emplois qu'il générera.

- Le raccordement de Hassi Messaoud à cette ligne pour réduire les coûts et les distances, tout en augmentant les exportations algériennes issues de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud, dont l'entrée en service est prévue prochainement.

Concernant la création du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger :

- Le Conseil des ministres a approuvé que le Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger soit un organe consultatif relevant de la Présidence de la République, doté de l'autonomie financière et administrative.

- Monsieur le président de la République a lancé un appel à l'ensemble des enfants de l'Algérie parmi les scientifiques établis à travers le monde afin de participer et de contribuer au projet de développement visant à hisser le pays au rang des nations avancées, en mettant à profit leur expertise.

- Monsieur le président de la République a exprimé la fierté de la nation algérienne à l'égard de ses compétences établies à travers le monde, s'engageant à leur ouvrir grand les portes afin qu'elles contribuent librement, aux côtés de leurs homologues en Algérie, au développement du pays pour le hisser au rang des pays avancés.

Concernant la création d'une Agence nationale d'archéologie :

- Nécessité de redynamiser la recherche et les activités d'exploration au profit des scientifiques et des chercheurs algériens en archéologie, en leur garantissant une plus grande liberté scientifique, afin de sortir définitivement de la phase de l'exploitation des vestiges déjà découverts et de poursuivre les fouilles en vue de découvrir d'autres vestiges relevant des différentes périodes de l'histoire de l'humanité en Algérie.

- La création d'une Agence nationale d'archéologie, dotée d'une autonomie vis-à-vis de toute hiérarchie administrative et érigée en établissement à caractère industriel et commercial.

- Monsieur le président de la République a ordonné que cette agence soit dotée d'une police chargée de la protection et de la surveillance de tout ce qui relève de l'archéologie, sous toutes ses formes, compte tenu de ses missions de terrain à caractère exploratoire et de recherche.

- Que cette agence soit placée sous la tutelle directe de la Présidence de la République.

Avant la clôture de la réunion du Conseil des ministres, Monsieur le président de la République a donné des instructions pour la création d'une société algéro-chinoise chargée du nettoyage de l'ensemble des ports algériens d'Est en Ouest, juste après l'achèvement du projet d'extension du port d'Annaba, et ce, en prévision de son entrée dans la phase d'exportation du phosphate algérien vers l'étranger, après la finalisation de la ligne ferroviaire minière reliant la mine de Bled El Hadba à Oued Kebrit jusqu'au port d'Annaba".