Algérie: Le président de la République salue le secteur des finances et la Banque d'Algérie pour leurs efforts ayant permis au pays de sortir de la liste grise du GAFI

21 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, ses remerciements au secteur des finances et à la Banque d'Algérie pour leurs efforts ayant permis à l'Algérie de sortir de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).

Le président de la République a adressé ses remerciements au ministre des Finances et au Gouverneur de la Banque d'Algérie, en particulier, et à l'ensemble des cadres et travailleurs du secteur des finances, en général, pour "leurs efforts ayant permis à l'Algérie de sortir de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI)", précise le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a également "rappelé, à l'occasion de cette grande réalisation, que la réputation de l'Algérie avait été fortement entachée sur le plan international en raison des dépassements financiers qui prévalaient avant 2019", soulignant que "cette décision constitue une reconnaissance internationale attestant que l'Algérie s'est aujourd'hui, définitivement et de manière irréversible, affranchie de l'ère du blanchiment d'argent et des crimes liés aux mouvements de capitaux".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la République a en outre "enjoint aux ministres des Finances et de la Justice d'œuvrer avec rigueur et fermeté à prévenir tout dépassement dans les transactions financières à l'avenir et de garantir la transparence, notamment à la lumière des réformes économiques, financières et judiciaires engagées par l'Algérie depuis l'élection du président de la République en 2019, et conformément à son engagement à consolider la réputation de l'Algérie à l'échelle internationale, à tous les niveaux", ajoute la même source.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.