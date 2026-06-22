Algérie: Le président de la République lance un appel à l'ensemble des enfants de l'Algérie afin de participer au projet de développement du pays

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a lancé, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, un appel à l'ensemble des enfants de l'Algérie parmi les scientifiques établis à travers le monde afin de participer et de contribuer au projet de développement visant à hisser le pays au rang des nations avancées, en mettant à profit leur expertise, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres a approuvé la création du Haut conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger en tant qu'organe consultatif relevant de la Présidence de la République, doté de l'autonomie financière et administrative.

Dans ce contexte, le président de la République a "lancé un appel à l'ensemble des enfants de l'Algérie parmi les scientifiques établis à travers le monde afin de participer et de contribuer au projet de développement visant à hisser le pays au rang des nations avancées, en mettant à profit leur expertise".

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Le président de la République a également "exprimé la fierté de la nation algérienne à l'égard de ses compétences établies à travers le monde", s'engageant à "leur ouvrir grand les portes afin qu'elles contribuent librement, aux côtés de leurs homologues en Algérie, au développement du pays pour le hisser au rang des pays avancés".