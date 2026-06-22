Algérie: Le président de la République ordonne la création d'une Agence nationale d'archéologie

21 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, la création d'une Agence nationale d'archéologie, placée sous la tutelle directe de la Présidence de la République, indique un communiqué du Conseil des ministres.

La création de cette Agence nationale d'archéologie découle de "la nécessité de redynamiser la recherche et les activités d'exploration au profit des scientifiques et des chercheurs algériens en archéologie, en leur garantissant une plus grande liberté scientifique, afin de sortir définitivement de la phase de l'exploitation des vestiges déjà découverts et de poursuivre les fouilles en vue de découvrir d'autres vestiges relevant des différentes périodes de l'histoire de l'humanité en Algérie", précise la même source.

Cette Agence est "dotée d'une autonomie vis-à-vis de toute hiérarchie administrative" et est "érigée en établissement à caractère industriel et commercial".

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Dans le même cadre, le président de la République a ordonné que cette agence "soit dotée d'une police chargée de la protection et de la surveillance de tout ce qui relève de l'archéologie, sous toutes ses formes, compte tenu de ses missions de terrain à caractère exploratoire et de recherche", précisant que cette agence est "placée sous la tutelle directe de la Présidence de la République".

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