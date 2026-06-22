Tunisie Autoroutes lance un concours de recrutement de 200 agents

La société Tunisie Autoroutes a annoncé l'ouverture d'un concours externe sur dossier, suivi d'épreuves orales techniques et psychotechniques, en vue du recrutement de 200 agents d'exécution de catégorie 2, répartis entre plusieurs directions régionales et centres de travail relevant de l'entreprise.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement des ressources humaines de la société et de l'amélioration des conditions d'exploitation et de maintenance du réseau autoroutier à travers les différentes régions du pays.

Les postes proposés concernent notamment les activités de nettoyage, de gardiennage, de travaux manuels et de jardinage. Le concours est ouvert aux candidats dont le niveau scolaire est compris entre la sixième année de l'enseignement primaire ou la sixième année de l'enseignement de base réussie au minimum, et la deuxième année secondaire (ancien régime) ou la huitième année de l'enseignement de base (nouveau régime) achevée au maximum.

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Selon le communiqué de la société, les recrutements seront répartis entre le siège social et plusieurs directions régionales, notamment à Bizerte, Béja, Medjez El Bab, Mahres, Ouadréf et Bir Ali Ben Khalifa, en fonction des besoins de chaque centre de travail et des spécialités requises. Les candidats doivent être de nationalité tunisienne, jouir de leurs droits civiques et remplir les conditions et qualifications exigées pour le poste sollicité. Chaque candidat est autorisé à postuler pour un seul poste et un seul centre de travail.

L'âge des postulants doit être compris entre 18 et 35 ans au 1er janvier 2026. Les dérogations prévues par la législation en vigueur demeurent applicables à certaines catégories de demandeurs d'emploi inscrits auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant.

Tunisie Autoroutes a précisé que les inscriptions s'effectuent exclusivement via sa plateforme électronique dédiée aux concours. Les candidatures seront ouvertes à partir du 22 juin 2026 à minuit et clôturées le 21 juillet 2026 à 23h59. La société a également souligné que tout dossier déposé hors délai, comportant des informations inexactes ou ne remplissant pas les conditions requises sera automatiquement rejeté. Les candidatures soumises en dehors de la plateforme électronique ne seront pas prises en compte.