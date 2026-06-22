Tunisie: Jendouba - La protection civile maîtrise un incendie ayant ravagé des terres agricoles à Sidi Mbarek

21 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les équipes de la protection civile, appuyées par des bénévoles et des agents de la direction des forêts de Jendouba, sont parvenues, tard dans la nuit de samedi à dimanche, à maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans la zone de Sidi Mbarek, relevant de la localité de Semrane dans la délégation de Balta Bou Aouan.

Le sinistre a ravagé plus d'un hectare de blé dur, près de trois hectares de paille sèche ainsi qu'un certain nombre d'orangers. Selon une source de la protection civile ainsi que plusieurs sinistrés et bénévoles, les causes de l'incendie restent encore indéterminées.

Toutefois, des informations préliminaires laissent penser que le feu pourrait avoir été provoqué par des résidus de récolte, alors qu'une moissonneuse-batteuse était en activité sur les lieux. Cette hypothèse constitue actuellement la principale piste examinée par les équipes de la protection civile et de la Garde nationale dans le cadre de leur enquête. Dès le début de leur intervention, les agents de la protection civile ont concentré leurs efforts sur la protection de deux habitations menacées par les flammes. Leurs occupants ainsi que leur cheptel ont été évacués.

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