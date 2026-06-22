Gabon: Lambaréné - L'UDB installe les délégations des quartiers du 2e arrondissement

L'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a procédé, ce samedi 20 juin 2026, à l'installation officielle des délégations des quartiers du 2e arrondissement de la commune de Lambaréné.

Cette importante cérémonie politique s'est déroulée sous l'impulsion du Président Fondateur de l'UDB, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont la vision de structuration et de renforcement du parti continue de se matérialiser à travers l'ensemble du territoire national.

L'installation a été conduite par le Délégué Provincial de l'Union Démocratique des Bâtisseurs du Moyen-Ogooué, Paul Marie Gondjout, assisté du Délégué du 2e arrondissement, en présence des militants et sympathisants du parti.

Les quartiers Petit Paris 3, Météré et Magnang ont été les premiers concernés par cette opération. Plusieurs autres quartiers sont également programmés pour l'installation de leurs délégations dans les prochains jours.

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À travers cette opération, l'UDB poursuit son maillage territorial et renforce sa présence de proximité auprès des populations. Les nouveaux délégués installés auront pour mission de relayer les orientations du parti, d'assurer l'animation politique dans leurs quartiers respectifs et de maintenir un contact permanent avec les citoyens.

Cette installation marque une nouvelle étape dans l'organisation de l'UDB dans le 2e arrondissement de Lambaréné et témoigne de la volonté des responsables du parti de consolider les bases militantes en vue des échéances futures.